İngiltere’deki akaryakıt krizi: Ordu devreye girebilir

İngiltere'nin Avrupa Birliğinden (AB) ayrılmasıyla AB vatandaşı TIR ve kamyon şoförü sürücülerinin sayısının azalması, ülkedeki akaryakıt tedarikinde çok büyük problemlere neden oluyor. Şoför eksikliğinin tedarik zincirini bozması İngiltere'de uzun yıllardır görülmemiş benzin kuyruklarının oluşmasına neden oldu. The Times ve Financial Times'da yer alan haberde İngiltere'nin tüketicilere yakıt ulaştırıldığından emin olmak için ordudan yardım istemeyi planladığı ifade edildi.

Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, dün yaptığı açıklamada yaşanan kıtlığın tamamen panik alımlarından kaynaklandığını ve durumun çözüme kavuşacağını söylemişti. Shapps, ülkede yeterli yakıt olduğunu ve herhangi bir sıkıntı yaşanmayacağını belirtmişti. Ancak hükümet kanadından gelen bu açıklamalar da ülkedeki paniğin durmasını sağlamadı.

İngiltere'nin en büyük akaryakıt şirketlerinden BP, panik alımların sürmesi ile benzin istasyonlarının yaklaşık üçte birinde iki ana tip yakıtın tamamen tükendiğini duyurdu.

İngiltere'de bin 200 tesisi işleten BP, "Son iki gün içinde görülen yoğun talep nedeniyle, tesislerin yaklaşık yüzde 30'unun ana yakıt sınıflarından hiçbirine sahip olmadığını tahmin ediyoruz." açıklamasını yaptı.

Yaklaşık 5 bin 500 bağımsız istasyonu temsil eden Petrol Perakendecileri Derneği de üyelerinin üçte ikisinde akaryakıt stoklarının tükendiğini duyurdu. Dernek başkanı Brian Madderson, yaşanan bu sıkıntının tek sebebinin panik alımlar olduğunu söyledi.

İngiltere'de benzin kuyrukları üç gündür devam ederken, hükümet kanadından gelen teskin edici açıklamalar henüz işe yaramamış görünüyor.

Kriz önce perakende sektöründe hissedildi

2020 yılının başından bu yana giderek büyüyen nakliye krizi öncelikle perakende sektöründe hissedilirken, ülkenin en büyük süpermarket zincirlerinden Tesco, şoför sıkıntısının devam etmesi durumunda, Noel öncesinde müşterilerin panik halinde marketlere yönelebileceği konusunda hükümeti uyardı.

Morissons ise, nakliye sektöründeki şoför sayısının talep karşısında yetersiz kalmaya devam etmesi durumunda, marketlerdeki ürün fiyatlarının artmasına neden olabileceğini bildirdi.

Coca Cola’nın İngiltere biriminden (Coca Cola Europacific Partners) yapılan açıklamada, ülkede bazı marketlerde diyet kola tedarik edilemediği belirtilirken, restoran zinciri Nandos, nakliye sorunları nedeniyle ülkedeki 55 restoranın kapatılacağını duyurdu.

McDonalds ise yakın zamanda, tedarik zincirindeki aksamaları gerekçe göstererek, milkshake ve şişelenmiş içeceklerin satışını durdurdu.

Şoför sayısı ikinci çeyrekte 232 bin 942'ye geriledi

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, ülkede 2020 yılının ilk çeyreğinde 301 bin 497 olan tır ve kamyon şoförü sayısı, 2021 yılının ikinci çeyreği itibarıyla 232 bin 942'ye geriledi.

İngiltere’nin AB’den çıkmasıyla göçmenlik statüsündeki belirsizlikler nedeniyle son dönemde artan sayıda AB vatandaşının tır ve kamyon şoförünün kendi ülkelerine dönmeyi tercih etmesi, ardından salgın ortamındaki olumsuz koşullar krizin ortaya çıkışında en önemli unsurlar olarak öne çıkıyor.

ONS verilerine göre, İngiltere’de 2020 yılının başında 37 bin olan AB vatandaşı tır ve kamyon şoförü aktif olarak hizmet verirken, bu sayı şu anda 24 bin 350’e gerilemiş durumda.

İngiltere’de uzmanlar, ülkede nakliye şoförlerinin toplam sayısının hali hazırda ihtiyaç duyulanın yaklaşık 100 bin altında olduğunu belirtiyor.

İngiltere'de tır ve kamyon şoförlerinin ortalama yaşı 55 iken, 25 yaşının altındaki sürücülerin oranı ise yüzde 1’in altında kalıyor.

ONS verilerine göre, ülkede 2010 yılında 7 bin 500 tır ve kamyon şoförü emekli olurken, 2020'de bu rakam 10 bine yükseldi.

5 bin geçici vize verilecek

Süpermarketlerde rafların boş kalmasının ve benzin istasyonlarındaki uzun kuyrukların önüne geçebilmek amacıyla İngiltere Ulaştırma Bakanlığı, dün yaptığı açıklama ile 5 bin ağır vasıta sürücüsü ile 5 bin 500 tavukçuluk sektörü çalışanının Noel'e kadar mevcut vize planına eklendiğini bildirmişti.