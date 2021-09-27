İngiltere’deki akaryakıt ve ürün tedariki sıkıntısı büyüyor

İngiltere'nin Avrupa Birliğinden (AB) ayrılmasıyla AB vatandaşı TIR ve kamyon şoförü sürücülerinin sayısının azalması, ülkedeki akaryakıt tedarikinde çok büyük problemlere neden oluyor. Şoför eksikliğinin tedarik zincirini bozması İngiltere'de uzun yıllardır görülmemiş benzin kuyruklarının oluşmasına neden oldu.

Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, dün yaptığı açıklamada yaşanan kıtlığın tamamen panik alımlarından kaynaklandığını ve durumun çözüme kavuşacağını söylemişti. Shapps, ülkede yeterli yakıt olduğunu ve herhangi bir sıkıntı yaşanmayacağını belirtmişti. Ancak hükümet kanadından gelen bu açıklamalar da ülkedeki paniğin durmasını sağlamadı.

İngiltere'nin en büyük akaryakıt şirketlerinden BP, panik alımların sürmesi ile benzin istasyonlarının yaklaşık üçte birinde iki ana tip yakıtın tamamen tükendiğini duyurdu.

İngiltere'de bin 200 tesisi işleten BP, "Son iki gün içinde görülen yoğun talep nedeniyle, tesislerin yaklaşık yüzde 30'unun ana yakıt sınıflarından hiçbirine sahip olmadığını tahmin ediyoruz." açıklamasını yaptı.

Yaklaşık 5 bin 500 bağımsız istasyonu temsil eden Petrol Perakendecileri Derneği de üyelerinin üçte ikisinde akaryakıt stoklarının tükendiğini duyurdu. Dernek başkanı Brian Madderson, yaşanan bu sıkıntının tek sebebinin panik alımlar olduğunu söyledi.

İngiltere'de benzin kuyrukları üç gündür devam ederken, hükümet kanadından gelen teskin edici açıklamalar henüz işe yaramamış görünüyor.

Ülkede mevcut nakliye aracı sürücüsü sayısının ihtiyaç duyulan rakamın 100 bin civarında bulunduğu ifade ediliyor.

5 bin geçici vize verilecek

Süpermarketlerde rafların boş kalmasının ve benzin istasyonlarındaki uzun kuyrukların önüne geçebilmek amacıyla İngiltere Ulaştırma Bakanlığı, dün yaptığı açıklama ile 5 bin ağır vasıta sürücüsü ile 5 bin 500 tavukçuluk sektörü çalışanının Noel'e kadar mevcut vize planına eklendiğini bildirmişti.