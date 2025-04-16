İngiltere'deki üniversitelerden İsrail'e destek veren firmalara 456 milyon sterlinlik yatırım

Filistin Dayanışma Kampanyası'nın (PSC) yayımladığı yeni bir rapora göre, Birleşik Krallık’taki üniversiteler, İsrail’in Filistin topraklarındaki işgaline katkı sağlayan şirketlerle toplamda 456 milyon sterlinlik (yaklaşık 23,2 milyar lira) işbirliği yapmış durumda. Raporda yer alan verilere göre, bu işbirliklerinin çoğu, İsrail’in askeri, teknolojik ve lojistik alanlarda yürüttüğü faaliyetleri destekleyen firmalarla yapılan anlaşmalarla ilişkilendiriliyor.

PSC, ülke genelindeki üniversitelerden bilgi edinme hakkı kapsamında tüm işbirliklerine dair bilgi talep etti. Üniversitelerden gelen yanıtlara göre, 87 üniversite, İsrail'in işgaliyle ilişkili şirketlere yatırım ve işbirliği sağladı. Özellikle, Queen Mary Üniversitesi'nin 40 milyon sterlin, Kingston Üniversitesi'nin 35 milyon sterlin ve Essex Üniversitesi'nin yaklaşık 30 milyon sterlinlik yatırımlar yaptığı belirtildi.

Birçok üniversitenin, öğrencilerin organize ettiği Boykot, Tecrit ve Yaptırım (BDS) kampanyalarının ardından bu işbirliklerini sona erdirdiği de vurgulandı. Örneğin, Swansea Üniversitesi, 5 milyon sterlinlik yatırımını geri çekerken, Cambridge Üniversitesi'nin Trinity Koleji, silah üreticileriyle olan milyonlarca sterlinlik işbirliğini sonlandırdı.

Oxford ve Cambridge gibi prestijli üniversiteler, PSC ile işbirliği hakkında detayları paylaşmazken, King's College, İsrail'in Filistin işgalindeki rolü bulunan şirketlerle yaklaşık 6,7 milyon sterlinlik bir işbirliği yaptığı bilgisini verdi. Ayrıca, Edinburgh Üniversitesi'nin 24 milyon sterlin, University College London'ın 13 milyon sterlin ve Westminster Üniversitesi'nin ise 3 milyon sterlinlik işbirliği yaptığı açıklandı.

PSC, bu verileri bir veri tabanında toplayarak, tüm üniversitelerin işbirliklerine dair detaylı bir bilgi kaynağı oluşturdu. Bu veritabanı, ilgili üniversitelerin işbirliklerini ve yatırımlarını içeriyor.

Bu rapor, İngiltere'deki üniversitelerin işbirlikleri ve İsrail ile olan ekonomik ilişkileri hakkında önemli bir bilgi kaynağı oluştururken, BDS hareketinin bu tür işbirliklerini sona erdirme çabalarının etkisini de gözler önüne seriyor.