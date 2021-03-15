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İngiltere'den 6 Suriyeliye yaptırım kararı

İngiltere, Suriye Dışişleri Bakanı Mikdad, Devlet Başkanı Esad'ın danışmanı ve Cumhuriyet Muhafızları Komutanı da dahil olmak üzere 6 kişiye yaptırım kararı aldı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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İngiltere, Suriyeli 6 kişi hakkında yaptırım kararı aldı.

Karar kapsamında Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, Devlet Başkanı Beşar Esad'ın danışmanı Luna Şibil, iş insanları Yasser İbrahim ile Muhammed El Katırcı, Cumhuriyet Muhafızları Komutanı Malik Alia ve ordu komutanı Zayid Salih'e seyahat yasağı getirildiği ve bu kişilerin İngiltere'deki mal varlıklarının dondurulduğu belirtildi.

Dışişlerinden yapılan açıklamada, yaptırımların Suriye'de gösterilerin başlamasının 10. yıl dönümüne denk geldiğine de değinildi.