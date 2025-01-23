İngiltere'den Apple ve Google'a antitröst soruşturması

İngiltere'nin rekabet düzenleyici kurumu CMA, Apple ve Google'ın devasa mobil ekosistemleri hakkında, İngiltere'nin katı yeni dijital rekabet kurallarını ihlal edip etmediklerini belirlemek için soruşturma başlattı.

İngiltere Rekabet ve Piyasalar Kurumu (CMA), işletim sistemleri, uygulama mağazaları ve akıllı telefon tabanlı tarayıcılar da dahil olmak üzere kendi mobil ekosistemlerinde "stratejik pazar statüsüne" sahip olup olmadıklarını değerlendirmek üzere her iki ABD'li teknoloji devi hakkında ikili soruşturma açtığını duyurdu.

CMA, soruşturmaların "mobil cihazları kullanan insanlar ve bu cihazlar için uygulamalar gibi yenilikçi hizmetler veya içerik geliştiren binlerce işletme üzerindeki etkisini araştıracağını" aktardı.

Bir Apple sözcüsü CNBC'ye yaptığı açıklamada "Apple, inovasyonun gelişebileceği gelişen ve dinamik pazarlara inanıyor. Faaliyet gösterdiğimiz her segmentte ve yargı alanında rekabetle karşı karşıyayız ve odak noktamız her zaman kullanıcılarımızın güvenidir. Yalnızca Birleşik Krallık'ta, iOS uygulama ekonomisi yüz binlerce işi destekliyor ve büyük ve küçük geliştiricilerin güvenilir bir platformda kullanıcılara ulaşmasını mümkün kılıyor. "Bu konudaki çalışmaları ilerledikçe CMA ile yapıcı bir şekilde iletişim kurmaya devam edeceğiz" dedi.