İngiltere'den çarpıcı iddia! Rus muhalif lider dart ile zehirlenerek mi öldürüldü?

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Rus muhalif lider Aleksey Navalni'nin geçtiğimiz yıl Arktik bölgesindeki bir cezaevinde hayatını kaybetmesine ilişkin dikkat çekici bir rapor yayımladı.

Londra'dan yapılan resmi açıklamada, 47 yaşındaki Navalni'nin ölümünden doğrudan Rus devletinin sorumlu olduğu belirtilirken, suikastın kurbağa zehri içeren bir okçuk (dart) vasıtasıyla gerçekleştirildiği öne sürüldü.

4 ülkenin dışişleri bakanları eşlik etti

Navalni'nin eşi Yulia Navalnaya, söz konusu bulguları Münih Güvenlik Konferansı'nda düzenlediği basın toplantısında kamuoyuyla paylaştı. Navalnaya'ya İngiltere, Almanya, İsveç ve Hollanda dışişleri bakanları da eşlik etti.

Navalni, yaşamını yitirdiği sırada Kuzey Kutup Dairesi'nin yaklaşık 64 kilometre kuzeyinde bulunan ve "özel rejim" olarak tanımlanan bir cezaevinde tutuluyordu. Muhalif siyasetçi, onlarca yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Moskova'dan iddialara yanıt

Navalni'nin yakın çevresi, Kremlin'i daha önce de ölümünden sorumlu tutmuş, Moskova ise bu suçlamaları "saçma" olarak nitelendirmişti. Rus yetkililer, Navalni'nin ölümünün yüksek tansiyonun tetiklediği kalp ritim bozukluğu dahil çeşitli sağlık sorunlarının birleşiminden kaynaklandığını savunmayı sürdürüyor.