İngiltere’den Çin çeliğine karşı anti-dampingin kaldırılması önerisi

İngiltere Ticaret Önlemleri Kurumu (TRA), Ukrayna'daki savaş nedeniyle diğer ülkelerden gelen arzdaki düşüşü karşılamak için daha fazla ithalata ihtiyaç olduğunu belirterek Çin inşaat çeliğine yönelik anti-damping önlemlerinin kaldırılmasını önerdi.

TRA, Rusya, Beyaz Rusya ve Ukrayna'nın 2020-21 yıllarında İngiltere'nin inşaat demiri ithalatının yüzde 27'sini sağladığını ve bunun büyük olasılıkla Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve İngiltere'nin Rusya ve Beyaz Rusya'ya karşı yaptırımlarının bir sonucu olarak önemli ölçüde düşeceğini kaydetti.

TRA, Çin'den gelen HFP inşaat demiri olarak bilinen takviye çeliğine ilişkin önlemlerin İngiltere üzerinde ciddi ekonomik etkisi olacağını bildirdi.