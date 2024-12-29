İngiltere'den Esma Esad’a kötü haber: İzin verilmedi

İngiltere Başbakanlık kaynakları, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın eşi Esma Esad’a uygulanan seyahat yaptırımı nedeniyle İngiltere’ye girişine izin verilmeyeceğini duyurdu. 2020’de süresi dolan pasaportunu yenilemeyen Esad’ın, herhangi bir seyahat belgesine sahip olmadığı belirtildi.

İngiliz yetkililer, Esad’a uygulanan yaptırımlar arasında seyahat kısıtlamaları ve mal varlıklarının dondurulması gibi önlemler bulunduğunu ve bu durumun Esad’ın ülkeye girişini engellediğini ifade etti.

İngiltere'ye giremeyecek

Esma Esad’ın kanser tedavisi için İngiltere'ye dönme niyeti olduğu, ancak başbakanlık kaynaklarının açıklamalarına göre, tedaviye devam etmek için İngiltere’ye giremeyeceği vurgulandı.

Babası destek olmak için Rusya'ya gitti

Esma Esad’ın babası Fawaz Akhras’ın ise kızına destek olmak amacıyla İngiltere’den Rusya’ya gittiği öne sürüldü. Dışişleri Bakanı David Lammy, daha önce yaptığı bir açıklamada, Esad’ın İngiltere'ye dönmesinin mümkün olmadığını ve bu kişinin burada hoş karşılanmayacağını belirtmişti.

Esma Esad kimdir?

1975 Londra doğumlu Esma Fevvaz el-Esad Suriye devlet başkanı Beşşar Esad'ın eşidir. 3 çocuğu vardır. Daha önce yatırım bankacılığı alanında kariyer yapmış, Hafız Esad'ın ölümünden sonra, Aralık 2000'de Devlet Başkanı Beşşar Esad ile evlenerek ve Suriye'ye taşınarak bankacılık kariyerini bırakmıştır. Esma Esad aynı zamanda İngiliz vatandaşlığına sahiptir.