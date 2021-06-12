İngiltere'den G7'de Kuzey İrlanda Protokolü diplomasisi

İngiltere Başbakanı Johnson, G7 Zirvesi'nde Avrupalı liderlerle Kuzey İrlanda Protokolü'nü görüştüİngiltere Başbakanı Boris Johnson, Avrupa Birliği (AB) liderleriyle, AB ile İngiltere arasında soruna yol açan Brexit Anlaşması'nın parçası olan Kuzey İrlanda Protokolü'nün uygulanmasıyla ilgili sorunu ele aldı.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara Sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, Johnson'ın, G7 Zirvesi kapsamında, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve AB Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen ile Kuzey İrlanda Protokolü'nün uygulanmasıyla ilgili anlaşmazlığı görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, Johnson'ın Avrupalı liderleri, Kuzey İrlanda Protokolü ile ilgili devam eden sorun üzerinde "pragmatizm ve uzlaşmaya" çağırdığı vurgulandı.

Johnson ile Merkel'in görüşmesinde, İngiltere ve Almanya'nın ticaret, güvenlik ve halklar arasındaki bağı güçlendirmek için birlikte çalışmanın önemi üzerinde anlaştığı kaydedilen açıklamada, ikilinin, Çin ve Rusya'nın istikrarsızlaştırıcı faaliyetleri dahil bir dizi dış politika konusunu da görüştükleri bildirildi.

"Her iki lider de G7 Zirvesi'nin, küresel aşı arzını artırmak da dahil mevcut pandemiyle mücadele için ortak çalışmaları yoğunlaştırmada önemli fırsat sağladığı konusunda hemfikir." ifadesine yer verilen açıklamada, Johnson'ın, İngiltere'nin Kuzey İrlanda Protokolü konusundaki konumu ve İngiltere'nin egemenliğini ile toprak bütünlüğünü koruma ihtiyacına vurgu yaptığı kaydedildi.

Macron'dan Johnson'a Brexit uyarısı

Johnson'ın, Macron ile yaptığı görüşmede iki liderin İngiliz Kanalı üzerinden göç konusunu ele aldığına işaret edilen açıklamada, suç çetelerinin, tehlikeli ve gereksiz geçişler yoluyla insanların hayatlarını elde edecekleri kazancın önüne koyduğunu belirtildi.

Macron ve Johnson'ın insan kaçakçılığı ağlarının işletim modelini dağıtmak ve hayat kurtarmanın yollarını bulmak için iki ülkenin birlikte çalışması gerekliliğini görüştüğü vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Johnson, İngiltere'nin Kuzey İrlanda Protokolü'ndeki pozisyonuna duyduğu güveni dile getirdi. Johnson, pragmatizm ve her tarafta uzlaşma arzusunu açıkça dile getirdi ancak Belfast Anlaşması'nın (Hayırlı Cuma) tüm boyutlarıyla korunmasının çok önemli olduğunun altını çizdi."

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada ise Macron'un Johnson'ı uyardığı ve kendisine İngiliz hükümetinin Brexit Anlaşması konusunda sözlerini yerine getirmesi gerektiğini söylediği belirtildi.

Açıklamada, "Macron, bu yeniden angajmanın İngilizlerin Avrupalılara verdikleri sözü ve Brexit Anlaşması'nın tanımladığı çerçeveyi yerine getirmesini gerektirdiğini şiddetle vurguladı." ifadesi kullanıldı.

"Her iki taraf da üzerinde anlaştığımız şeyi uygulamalı"

Johnson ile Von der Leyen'in görüşmesinde, Johnson'ın AB'nin küresel zorluklarla mücadelede oynayabileceği önemli rolü vurguladığı belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Johnson, İngiltere'nin Belfast Anlaşması'nın amaçlarını koruyan ve Kuzey İrlanda'daki insanların günlük yaşamları üzerindeki etkiyi en aza indiren Kuzey İrlanda Protokolü çerçevesinde pratik çözümler bulmaya kararlı olduğunu açıkça belirtti. Johnson ve Von der Leyen önemsiz sorunları çözmek için sürekli anlamlı katılımın gerekliliği konusunda anlaştı."

Von der Leyen, görüşmeye ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Belfast Anlaşması ve İrlanda Adası'ndaki barışın her şeyden önemli olduğunu vurguladı.

AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen, "Bunu koruyan, İngiltere ve AB tarafından imzalanan ve onaylanan Kuzey İrlanda Protokolü'nü müzakere ettik. İngiltere ile mümkün olan en iyi ilişkileri istiyoruz. Her iki taraf da üzerinde anlaştığımız şeyi uygulamalı. Bu konuda AB'de tam bir birlik var." ifadelerini kullandı.

Anlaşmazlığa neden olan protokol

Brexit Anlaşmasının bir parçası olan Kuzey İrlanda Protokolü, Birleşik Krallık'ın parçası olan Kuzey İrlanda ile AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasındaki ticareti düzenliyor.

Protokole göre Brexit'e rağmen Kuzey İrlanda, AB'nin gümrük birliği kurallarına tabi olmaya devam ediyor. Birleşik Krallık'ın geri kalanıyla ticareti ise Kuzey İrlanda limanlarında gümrüğe tabi tutuluyor.

Katolik ayrılıkçılar ile İngiltere'yle birlik yanlısı Protestanlar arasındaki savaşı sona erdiren Belfast Anlaşması (Hayırlı Cuma) gereği, kontrollerin yapılabildiği fiziki bir kara sınırı oluşturulamıyor. Bu yüzden kontrollerin ancak denizde yapılması kararlaştırılsa da uygulanmasında sorunlar yaşanıyor.

Protokolün ticarete zarar verdiğini ve Kuzey İrlanda'nın Birleşik Krallık'taki konumunu tehdit ettiğini savunan Protestanların protokole karşı mart ve nisan aylarındaki gösterilerinde otobüs ve araçlar ateşe verilmişti. Protestoların Katoliklerle çatışmaları yeniden başlatmasından endişe edilmişti.

- İrlanda sorunu

İngiliz imparatorluğunun ilk sömürgesi İrlanda Adası'ndan İngiltere'nin elinde kalan kısmı teşkil eden Kuzey İrlanda, 1960'lı yıllardan 1998'e kadar Katolik ayrılıkçılar ile İngiltere'yle birlik yanlısı Protestanlar arasındaki çatışmalara ve terör olaylarına sahne olmuştu. 40 yıla yayılan ve "Sorunlar" diye anılan yıllarda terör olaylarında 3 bin 500 kişi hayatını kaybetmişti.

Ada ancak 1998'de imzalanan Hayırlı Cuma Anlaşması ile sükunete kavuşurken, Kuzey İrlanda'da çatışan tarafların ortaklığına dayalı bir bölgesel yönetim kurulması üzerinde anlaşılmıştı.

Belfast Anlaşması olarak da bilinen metinler, Kuzey İrlanda'da bugün yürürlükte olan bölgesel yönetimin temelini oluşturuyor.

Barış anlaşmasının üzerinden geçen 20 yılı aşkın süreye karşın, bölge halkı arasında güven tam olarak tesis edilebilmiş değil.