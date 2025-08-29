İngiltere’den İsrail’e rest: Londra’daki savunma fuarına davet yok

İngiltere hükümeti, Gazze’de devam eden saldırılar nedeniyle bu yıl Londra’da yapılacak Uluslararası Savunma ve Güvenlik Ekipmanları Fuarı (DSEI 2025) için İsrail hükümeti yetkililerini davet etmedi.

Politico’nun haberine göre İngiltere Hükümet Sözcüsü, “İsrail hükümetinin Gazze’deki askeri operasyonu daha da tırmandırma kararı yanlıştı. Sonuç olarak DSEI 2025’e katılmak üzere hiçbir İsrail hükümeti delegasyonu davet edilmeyecek” dedi.

Sözcü, krizin sona ermesi için diplomatik çözüm gerektiğini belirterek, “Derhal ateşkes sağlanmalı, rehineler serbest bırakılmalı ve Gazze halkına insani yardım artırılmalı” ifadelerini kullandı.

Şirketlere izin var, protesto bekleniyor

Öte yandan, İsrailli savunma sanayi şirketlerinin fuara katılmasına engel olunmadığı bildirildi. Ancak şirketlerin katılımının Londra’da büyük çaplı protestoları tetiklemesinin beklendiği kaydedildi.

Fuarın organizatörü Clarion Defence and Security konuyla ilgili açıklama yapmazken, İsrail’in Londra Büyükelçiliği de Politico’nun sorularını yanıtsız bıraktı.

Yasağın kaldırılma ihtimali

İngiliz yetkililer, İsrail hükümetinin işgal altındaki Filistin topraklarında uluslararası insancıl hukuku koruma taahhüdünü göstermesi halinde bu yasağın kaldırılabileceğini ifade etti.