İngiltere'den konut krizine yeni çözüm! 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük proje...

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara ile Konut, Topluluklar ve Yerel Yönetimler Bakanlığı, ülke genelinde yeni yerleşim alanları inşa edilmesini öngören konut programı hakkında açıklamada bulundu.

'2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük konut inşaat hamlesi' olarak nitelendirilen proje kapsamında toplam 1,5 milyon yeni konutun inşa edilmesinin planlandığına işaret edilen açıklamada, sürecin hızlandırılması amacıyla "Yeni Konut Hızlandırıcısı" adlı programın devreye alındığı, şu ana kadar 20 bin konutluk projenin önündeki bürokratik engellerin kaldırıldığı vurgulandı.

"Ev sahibi olmak hayal oldu!"

Ev sahibi olmanın birçok aile için artık ulaşılması zor hayal haline geldiğini belirten Starmer, "Son 7 ayda 20 bin konutun inşasını hızlandırdık ancak bu sadece başlangıç. Daha fazla ailenin konut sahibi olabilmesi için ihtiyaç duyduğumuz konutları inşa etmek üzere elimizdeki tüm imkanları acilen kullanıyoruz" ifadelerini kullandı.