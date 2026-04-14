İngiltere'den rekor tahvil satışı!

İngiltere Borç Yönetim Ofisi (DMO), sendikasyon yöntemiyle 15 milyar sterlin tutarında 10 yıl vadeli devlet tahvili ihraç etti. Söz konusu işlem, kurumun 1998'deki kuruluşundan bu yana tek seferde gerçekleştirdiği en büyük tahvil satışı olarak kayıtlara geçti.

Piyasa beklentileri ihracın 12-14 milyar sterlin aralığında olacağı yönündeydi. Ancak gerçekleşen tutar bu tahminlerin üzerine çıkarak dikkat çekti.

Borçlanma maliyeti 2008'den bu yana en yüksek seviyede

2036 vadeli tahvilin kupon oranı yüzde 4,875, getirisi ise yüzde 4,9158 olarak belirlendi. Bu seviye, 10 yıl vadeli tahviller için 2008'den bu yana en yüksek borçlanma maliyetine işaret etti. Tahvil, mevcut gösterge tahvilin üzerine 8,5 baz puan primle fiyatlandı.

Talep rekor kırdı

İhraca yatırımcı ilgisi güçlü oldu. 2036 vadeli tahvil için 148 milyar sterlini aşan talep geldi. Bu rakam, daha önce Şubat 2025'te görülen 142,1 milyar sterlinlik talep rekorunu geride bıraktı.

İhracın sendikasyon sürecinde Bank of America, Goldman Sachs, HSBC, Morgan Stanley, Santander ve UBS ortak lider aracı kurumlar olarak görev aldı.