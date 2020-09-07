İngiltere'den rest: Anlaşmasız Brexit’ten korkmuyoruz!

07 Eylül 2020

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Bu hafta Londra’da yeni bir tur Brexit müzakeresi gerçekleşecek, ancak görüşmeler öncesinde İngiliz yetkililerden ‘önce taviz veren biz olmayacağız’ mesajı geldi. Avrupa Birliği ile görüşmelerde İngiltere’nin başmüzakerecisi David Frost, dün yaptığı açıklamada İngiliz hükümetinin masadan anlaşmasız kalkmaktan korkmadığını ve yıl sonunda anlaşmasız bir Brexit gerçekleşmesinden endişe etmediğini söyleyerek, AB’yi uyardı. İngiltere, 31 Ocak Cuma günü AB üyeliğinden resmen ayrılmış, resmi AB kurumlarındaki İngiliz bayrakları indirilmiş ve 31 Aralık’ta sona erecek geçiş dönemi başlamıştı.

Avustralyalı danışman ve Avustralya tipi anlaşma ihtimali

Frost, ticaret anlaşması olmadan da çıkış ihtimali üzerine birçok hazırlık yapıldığını belirterek “Bence anlaşmasız bir çıkıştan korkmuyoruz. Eğer AB’nin Kanada ile yaptığı ticaret anlaşmasına benzer bir anlaşma yapabilirsek, harika. Yapamazsak, Avustralya tipi bir ticaret anlaşması olur ve buna da tamamen hazırız” dedi.

Frost’un Avustralya tipi ticaret anlaşması fikrini öne sürmesi ise İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın eski Avustralya Başbakanı Tony Abbott'ı hükümete ticari danışman olarak atamasından günler sonra gerçekleşti. Johnson, Abbott’ın danışmanlığını geçen hafta cuma günü duyurmuştu.

İngiliz gazetesi Mail’e de konuşan Frost, “Taviz veren ve kritik anlarda blöfü görülen bir hükümet ve müzakere ekibinin yerine geldik” diyerek AB’nin İngiltere’yi ciddiye almadığını, yeni müzakere ekibinin yıl başından bu yana bu konu üzerinde çalıştığını söyledi.

Devlet yardımları ve balıkçılık konuları çözülemiyor

AB’nin devlet yardımları ve balıkçılık konularındaki tutumunun Brexit görüşmelerinin en sorunlu kısmı olduğu biliniyor. İngiltere bu konuda tam otonomiye sahip olmak isterken, AB, İngiltere’nin bu alanlardaki politikalarına sınırlandırmalar getirmek istiyor. Frost, birliğin bu iki alandaki tutumunun bu haftaki görüşmelerde ilerlemeyi kısıtlayabileceğini söyledi ve “İngiltere bu alanlarda neleri kabul edebileceği konusunda çok net oldu. Bu alanlar bağımsız ülke statüsü için temel” dedi.

İrlanda 1 milyar Euro ayıracak



İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Coveney, gelecek ay hazırlanacak 2021 bütçesinde anlaşmasız bir Brexit ihtimalinde kullanılmak üzere 1 milyar Euro’nun kenara ayrılması gerekeceğini söyledi. İngiltere’nin anlaşmasız şekilde birlikten ayrılması durumunda İrlanda, İngiltere'nin bir parçası olan Kuzey İrlanda Kraliyeti ve AB ile sıkı ticari ilişkileri nedeniyle en fazla zarar görecek ekonomi olması öngörülüyor.