İngiltere'den Rus milyarderle eski Başbakan Yardımcısına yaptırım

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, hükümetin, Rusya'nın önde gelen oligarklarından Usmanov ile Şuvalov'un mal varlıklarının hemen yürürlüğe girecek şekilde tamamen dondurulduğunu ve bu kişilere seyahat yasağı getirildiğini açıkladı.

Usmanov'un, İngiliz futbol kulüpleri Arsenal ve Everton'da önemli çıkarları ve tahmini 48 milyon sterlin değerinde iki mülke sahip olduğu belirtilerek, Şuvalov'un da İngiltere'deki varlıkları arasında başkent Londra'nın merkezinde tahmini 11 milyon sterlin değerinde iki lüks dairesi olduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Dışişleri Bakanlığının, diğer bakanlık ve kurumlarla, bakanlar ve yetkililerden oluşan "Oligark Görev Komitesi" kuracağı ve bu gruptaki uzmanların, oligarkları cezalandırmak için hükümetler arası çalışmaları koordine edeceği, hedef olarak belirlediği oligark listesine karşı davaların oluşturulmasına yardımcı olacağı bildirildi.

İngiliz hükümetinin, ayrıca tüm Rus bankalarının varlıklarını donduracağına dikkat çekilen açıklamada, "ABD ve diğer müttefiklerle koordineli olarak, bu önlemler tarihteki en büyük mali yaptırımlara karşılık geliyor. Hükümet, Rusya ekonomisini, Kremlin'in veya herhangi bir büyük ekonominin daha önce hiç görmediği ölçekte düşürmek için baskıyı artırmaya ve yaptırımlar kullanmaya devam edecek." ifadesine yer verildi.

"Amacımız, Rus ekonomisini felç etmek"

Dışişleri Bakanı Liz Truss da yaptırım kararına ilişkin yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ve müttefiklerine mesajlarının ilk günden itibaren net olduğuna işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Ukrayna'yı işgal etmenin ciddi ve sakatlayıcı ekonomik sonuçları olacaktır. Usmanov ve Şuvalov'a yaptırım uygulamak, Putin rejimi ve onun barbar savaşıyla yakından ilişkili oligarkları ve bireyleri vuracağımıza dair açık bir mesaj gönderiyor. Burada durmayacağız. Amacımız, Rus ekonomisini felç etmek ve Putin'in savaş makinesini mahrum etmek."

Almanya, Usmanov'un 600 milyon dolarlık yatına el koymuştu

Almanya da Avrupa Birliği (AB) tarafından uygulanan yaptırımlar kapsamında, Usmanov'a ait 600 milyon dolarlık yata el koyma kararı almıştı.

Brüt tonaj olarak dünyanın en büyük motorlu yatı olarak kabul edilen söz konusu yat, Ekim 2021'den beri Alman gemi inşaat ve mühendislik şirketi Blohm + Voss’ın tersanesinde bulunuyordu.