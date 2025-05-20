İngiltere'den Rusya'ya 100 yeni yaptırım

İngiltere, Ukrayna savaşına yanıt olarak Rusya’ya yönelik yeni bir yaptırım paketi açıkladı. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın askeri, enerji ve finans sektörlerinin yanı sıra bazı birey ve kurumları hedef alan 100 yeni yaptırımın yürürlüğe girdiği bildirildi.

Açıklamada, İngiltere’nin bu adımı Avrupa Birliği’nin hazırladığı 17’nci yaptırım paketinden önce duyurarak uluslararası yaptırım koordinasyonuna katkı sağladığı vurgulandı. Londra yönetimi, söz konusu yaptırımlarla Ukrayna’da kalıcı barışın sağlanmasına yönelik küresel çabalara destek verdiğini belirtti.

Yeni yaptırım listesinde 46 finans kurumu yer alırken, Rusya’ya ait Mevduat Sigorta Ajansı ile St. Petersburg Döviz Borsası da hedef alındı. Ayrıca, Rus petrolünü taşıyan ve "gölge filo" olarak tanımlanan 18 gemi ve bu filoyu destekleyen kişi ve kurumlar da yaptırımlardan etkilendi.

İngiliz hükümeti, dezenformasyon kampanyaları yürüttüğü öne sürülen 14 Sosyal Tasarım Ajansı çalışanını da listeye dahil etti. Ayrıca, Rusya için gemi tedarik eden İngiliz vatandaşı John Michael Ormerod ile gölge filo tankerlerinin kaptanlığını yapan iki Rus vatandaşı da yaptırım uygulanan kişiler arasında yer aldı.

İngiltere, G7 ülkeleriyle birlikte Rus petrolüne yönelik uygulanan varil başına 60 dolarlık tavan fiyat politikasının da gözden geçirileceğini ve bu uygulamanın daha etkili hale getirilmesi için ortaklarla birlikte çalışılacağını duyurdu.