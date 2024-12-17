İngiltere’den Rusya’ya petrol yaptırımı, Ukrayna’ya kış yardımı

İngiltere, Rus petrolünü taşıdığı tespit edilen 20 ‘gölge filo’ gemisine yaptırım kararı aldı. Başbakanlık Ofisi 10 Numara’dan yapılan açıklamada, bu gemilerin Rus enerji sektörüne darbe vurmak amacıyla hedef alındığı bildirildi.

Yaptırım uygulanan gemiler arasında ‘Ocean Faye’, ‘Andaman Skies’ ve ‘Mianzimu’ isimli tankerler bulunuyor. Bu gemilerin her birinin 2024 yılı içinde 4 milyon varilden fazla Rus petrolü taşıdığı belirtilirken, yaptırımlar çerçevesinde İngiliz limanlarına erişimleri de engellendi.

Başbakan Keir Starmer: Putin’in savaş ekonomisine baskı artıyor

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, kararın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in “savaş ekonomisini daha da sarsmayı” amaçladığını belirtti.

Bu hamleyle birlikte İngiltere’nin toplamda 100’den fazla Rus petrol gemisine yaptırım uyguladığı açıklandı. AB ülkeleri de benzer şekilde Rusya’nın gölge filosunu hedef alan 15. yaptırım paketinde anlaşmaya varmıştı.

Ukrayna’ya 35 milyon sterlinlik acil yardım

Aynı açıklamada, Ukrayna’nın enerji şebekesini onarmasına destek amacıyla 35 milyon sterlinlik yardım paketi duyuruldu. Yardım, özellikle kış aylarında en kırılgan kesimleri desteklemeyi ve enerji krizine karşı dayanıklılığı artırmayı hedefliyor.

Rusya’nın gizli gölge filosuna darbe

Batılı ülkeler, Rusya’nın enerji ihracatını gizlice sürdürmek amacıyla eski ve elverişsiz tankerlerden oluşan ‘gölge filo’ kurduğunu ileri sürüyor. İngiltere’nin bu kapsamda aldığı yeni yaptırım kararları, Rusya’nın küresel enerji ticaretini daha da zorlaştırmayı amaçlıyor.