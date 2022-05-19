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İngiltere'den Rusya'ya yeni yaptırım kararı

İngiltere, Rus hava yolu sektörüne yeni yaptırım kararı aldığını duyurdu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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İngiltere, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaş gerekçesiyle, Rus hava yolu sektörüne yeni yaptırım kararı aldığını duyurdu.

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, yaptırımlar kapsamında, üç hava yolu şirketi Aeroflot, Ural Airlines ve Rossiya Airlines'ın, 50 milyon sterlin değerindeki kullanılmayan iniş alanlarını İngiltere'deki hiçbir havalimanında satamayacağı bildirildi.

Açıklamada, yaptırımların, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaşı sürdürme kabiliyetini sekteye uğrattığı, hayati tedarik zincirlerine zarar verdiği kaydedildi.

"Rus ekonomisini hedef almaya devam edeceğiz"

Dışişleri Bakanı Liz Truss, "Hava sahamızı zaten Rus havayollarına kapatmıştık. Putin, Ukrayna'ya barbarca saldırısına devam ettiği sürece, Rus ekonomisini hedef almaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Her ekonomik yaptırımın, Putin'e verdikleri net mesajı pekiştirdiğini vurgulayan Truss, Ukrayna galip gelene kadar durmayacaklarının altını çizdi.

İngiltere, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaşın ardından 25 Şubat'ta Rus özel jetlerinin hava sahasını kullanmasını yasaklamıştı. Rusya da misilleme olarak aynı tarih itibarıyla hava sahasını İngiltere'nin uçaklarına kapattığını duyurmuştu.

 