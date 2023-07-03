İngiltere'den tahıl anlaşması açıklaması

Woodward, İngiltere'nin BM Güvenlik Konseyi (BMGK) Başkanlığını Birleşik Arap Emirlikleri'nden devralmasının ardından basın toplantısı düzenledi.

Diğer ülkelerin değişim talebi olduğunu belirten Woodward, "Güçlü ülkeler sorumluluklarını yerine getirmiyor. Biz değişim sağlamak istiyoruz." diye konuştu.

Woodward, BMGK'nin reform edilmesi ve genişlemesi gerektiğine işaret ederek Hindistan, Brezilya, Almanya, Japonya ve Afrika ülkelerinin dahil edilmesini desteklediklerini söyledi.

Yapay zekayı da BMGK gündemine getireceklerini aktaran Woodward, oturuma İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly'nin başkanlık edeceğini duyurdu.

Woodward, Ukrayna'yla ilgili de bir toplantı düzenleneceğini belirterek, "Başkanlığımızda Rusya'nın savaş suçları hakkında gerçeklerin bilinmesine katkı sağlayacağız ve Rusya'nın savaşı sonlandırması için çaba sarf edeceğiz." açıklamasında bulundu.

Rusya'nın BMGK'deki konumunu suistimal ettiğini savunan Woodward, zamanın verimli kullanılması için diğer üye ülkelerle koordinasyon halinde hareket edeceklerini kaydetti.

"Rusya korku politikası yürütüyor"

Woodward, Karadeniz Tahıl Anlaşması'nın süresinin 18 Temmuz'da dolacağını ve girişimin önemli katkılar sağladığını belirterek devamını desteklediklerini bildirdi.

Anlaşmanın Rusya tarafından tutsak edildiğini kaydeden Woodward, "Her yenileme dönemine geldiğimizde görüyoruz ki Rusya korku politikası uyguluyor. Rusya insanların tabağındaki yemekler üzerinden korku politikası yürütüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Woodward, anlaşmanın yenileneceğinden "emin olmadığına" işaret ederek, BM'nin gereken her türlü adımı attığını söyledi.

Rusya'nın Afrikalı ülkelere ücretsiz tahıl vereceği yönündeki sözüne ilişkin ise Woodward, "Bu söze çok itibar etmiyorum." açıklamasında bulundu.

"Cenin'deki gelişmeleri yakından takip ediyoruz"

Woodward, Batı Şeria'nın Cenin kentindeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, hayatını kaybedenlere başsağlığı diledi.

İngiltere'nin iki devletli çözümü desteklemeye devam ettiğinin altını çizen Woodward, "Her ülkenin kendini koruma hakkı vardır ancak bu uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuk uyarınca gerçekleşmelidir."ifadesini kullandı.

Woodward, üye ülkelerin gelişmelere ilişkin toplantı talebi olabileceğine işaret ederek, yüksek ihtimalle bunun yakın zamanda gerçekleşebileceğini dile getirdi.

İsrail ordusunda "itidal" çağrısında bulunan Woodward, tüm tarafların gerginliği azaltması gerektiğini söyled