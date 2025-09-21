İngiltere’den tarihi adım: Filistin devleti resmen tanınacak

İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ın bugün yapacağı açıklama ile ülkesinin Filistin devletini resmen tanıyacağı bildirildi.

Starmer, temmuz ayında yaptığı açıklamada İsrail’in ateşkes ve rehine anlaşması konusunda ilerleme sağlamaması halinde eylülde Filistin’i tanıyacaklarını belirtmişti. Londra yönetimi, İsrail’in bu yönde adım atmamasını gerekçe göstererek Filistin’in devlet statüsünü tanıma kararını hayata geçiriyor.

Bu adımın ardından İngiltere, 193 üyeli Birleşmiş Milletler’de Filistin’i resmen tanıyan 147’nci ülke olacak. İngiltere’nin yanı sıra Fransa, Avustralya, Kanada ve son olarak Portekiz de BM’nin 80. Genel Kurulu’nda Filistin’i devlet olarak tanıyacaklarını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump ise geçtiğimiz günlerde Başbakan Starmer ile düzenlediği ortak basın toplantısında, “Filistin devletinin tanınması konusunda Başbakanla aynı fikirde değilim. Bu nadir anlaşmazlıklardan biri” ifadelerini kullanmıştı.