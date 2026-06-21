İngiltere'den Ukrayna için ABD'den bağımsız uzun menzilli silah projesi

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İngiltere, Ukrayna için ABD yapımı bileşenlere veya Amerikan verilerine ihtiyaç duymayacak yeni nesil düşük maliyetli ve uzun menzilli silah sistemleri geliştiriyor.

Bloomberg'in haberine göre proje, Avrupa hükümetlerinin Amerikan savunma sistemlerine bağımlılığı azaltmaya çalıştığı bir dönemde gündeme geldi.

Programa yakın savunma yetkililerine göre, MBDA, MGI Engineering ve Rotron Aerospace tarafından İngiltere'de tasarlanan üç sistemin önümüzdeki aylarda İngiltere ve Ukrayna'da test edilmesi planlanıyor.

Amaç, söz konusu silahları bir yıl içinde savaş sahasında kullanılabilir hale getirmek.

Project Brakestop hızlandırıldı

Project Brakestop adı verilen girişim, 2024'ün sonlarında başlatıldı. Programın, Kiev'in Rusya'ya karşı yürüttüğü askeri çabalara destek vermek amacıyla hızlandırıldığı belirtildi.

Yetkililere göre yeni silahların maliyetinin, Ukrayna'nın uzun menzilli saldırılarda sıkça kullandığı Storm Shadow seyir füzesinin yaklaşık yarısı kadar olması bekleniyor.

Washington'dan bağımsız çalışacak

Yeni sistemlerin Storm Shadow'dan en önemli farkı, ABD yapımı parçalar içermemesi ve Amerikan verilerine bağlı olmaması olacak.

Bu sayede silahların Washington'ın desteğine ihtiyaç duymadan kullanılabileceği değerlendiriliyor.

Söz konusu şart, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Avrupa'daki güvenlik taahhütlerini yeniden değerlendirdiği süreçte, Avrupa ülkelerinin Amerikan askeri teknolojisine bağımlılığa ilişkin artan kaygılarını yansıtıyor.

ABD'nin Avrupa varlığı mercek altında

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in kısa süre önce Avrupa'daki Amerikan askeri varlığına ilişkin altı aylık inceleme başlatıldığını duyurması, Washington'ın Avrupalı müttefiklerine verdiği desteği azaltabileceği yönündeki endişeleri artırdı.

Bu süreç, Avrupa'da savunma kapasitesinin daha bağımsız hale getirilmesine yönelik arayışları da hızlandırdı.

Menzil hedefi 500 kilometrenin üzerinde

Projenin teknik şartnamesine göre geliştirilecek silahların karadan fırlatılabilir olması, en az 225 kilogramlık savaş başlığı taşıması ve 500 kilometreden daha uzak hedefleri vurabilmesi gerekiyor.

Sistemlerin, Storm Shadow füzelerinin sığınak delici kapasitesi veya hassasiyetiyle aynı seviyede olması beklenmiyor. Ancak yetkililer, yeni silahların yine de ciddi hasar verebilecek kabiliyette olacağını belirtiyor.

Birim maliyet hedefi 400 bin sterlin

İngiltere hükümetinin, savaş başlığı hariç olmak üzere her bir silah için yaklaşık 400 bin sterlinlik maliyet hedeflediği bildirildi.

Habere göre finale kalan üç şirket de üretim siparişi verilmesinden sonraki birkaç ay içinde ayda en az 40 adet üretim yapabileceklerini değerlendiriyor.

Nihai sözleşmeyi kazanamayan şirketlerin de geliştirdikleri sistemleri doğrudan Ukrayna'ya ve diğer Avrupa ülkelerine pazarlaması bekleniyor.