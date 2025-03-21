İngiltere'nin en büyük havalimanı Heathrow'da yangın! 100’den fazla uçuş iptal

İngiltere’nin en büyük hava ulaşım merkezi olan Heathrow Havalimanı, trafo merkezinde çıkan yangın sonrası yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle 21 Mart gece yarısına kadar kapatıldı. 100’den fazla uçuş iptal edilirken, binlerce yolcu havalimanında mahsur kaldı.

Yangın 2.5 kilometre uzaklıktaki trafo merkezinde çıktı

Yangının, havalimanına yaklaşık 2.5 kilometre mesafedeki bir elektrik trafo merkezinde başladığı bildirildi. Olay yerine 10 itfaiye aracı ve 70 itfaiyeci sevk edilirken, ekipler alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor. 150 kişi tahliye edilirken, çevrede 200 metrelik güvenlik şeridi oluşturuldu.

Yoğun duman uyarısı: Cam ve kapılar kapalı tutulmalı

Londra İtfaiyesi, yangının ardından oluşan yoğun duman nedeniyle bölge halkına cam ve kapılarını kapalı tutmaları uyarısında bulundu. Yetkililer, duman zehirlenmelerine karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

16 bin ev elektriksiz kaldı

Yangın nedeniyle yalnızca havalimanı değil, çevredeki yaklaşık 16 bin ev de elektriksiz kaldı. Elektrik dağıtım şirketi Scottish and Southern Electricity Networks, sorunun 21 Mart saat 03.00’e kadar giderileceğini tahmin ettiklerini açıkladı.

Uçuşlar iptal edildi veya yönlendirildi

Havacılık izleme platformu Flightradar24 verilerine göre, yangın ve elektrik kesintisi sebebiyle Heathrow’a iniş yapacak 100’den fazla uçuş ya başka havaalanlarına yönlendirildi ya da kalkış yaptıkları yerlere geri döndü. Bu durum, havayolları ve yolcular için büyük bir lojistik soruna neden oldu.

Sky News: Aksamalar günlerce sürebilir

Sky News, Heathrow’daki aksamaların günlerce sürebileceğini ve yolcuların havayollarıyla iletişime geçerek biletleri hakkında bilgi almaları gerektiğini bildirdi. Yetkililer, havalimanına zorunlu olmadıkça gidilmemesi gerektiğini duyurdu.

Heathrow Havalimanı'nın kritik önemi

Geçtiğimiz yıl 83,9 milyon yolcuya ev sahipliği yapan Heathrow, dünyanın en yoğun hava trafiğine sahip havalimanlarından biri. Her 45 saniyede bir uçağın inip kalktığı Heathrow’da yaşanan bu kesinti, yalnızca İngiltere’yi değil, tüm dünyayı etkileyebilecek bir havacılık krizine yol açabilir.