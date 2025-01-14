İngiltere'nin en fazla milyarder yetiştiren üniversitesi belli oldu

İngiltere'de milyarderlerin mezun olduğu okul belli oldu. Buna göre Oxford Üniversitesi, İngiltere'nin en fazla milyarder yetiştiren üniversitesi seçildi.

Ancak, Cambridge Üniversitesi 92,6 milyar dolarlık toplam zenginliğiyle servet yarışında ilk sırada yer alıyor.

Milyarderlerin toplam serveti 47,1 milyar dolar

cnbc-e'de yer alan habere göre, çevrimiçi özel ders pazar yeri Edumentors, Oxford Üniversitesi'ni İngiltere'nin en fazla milyarder yetiştiren üniversitesi seçti.

Oxford’da Forbes'un milyarderler listesinde adı geçen 10 milyarder bulunuyor. Bu milyarderlerin toplam serveti ise 47.1 milyar dolar.

Milyarderler listesindeki en dikkat çeken isimler

Fortune'ın Edumentors'un araştırmasından aktardığına göre, dünya çapında milyarder olan ve İngiltere'de lisans, yüksek lisans ya da doktora yapan kişilerin listesi incelendi.

Oxford Üniversitesi'nde eğitim gören milyarderler arasında en dikkat çeken isimler ise Alex Beard ve Sir Michael Jonathan Moritz oldu.

Alex Beard, yaklaşık 1,8 milyar dolar servetiyle Birleşik Krallık’ın en genç milyarderlerinden biri.

Michael Jonathan Moritz'in ise, 6.8 milyar dolarlık serveti bulunuyor.

Emma Watson ve Hugh Grant de Oxford Üniversitesi'nin ünlü mezunlarından olsalar da milyarder statüsünde bulunmuyorlar.

Cambridge Üniversitesi servet açısından önde

Ancak, İngiltere’de Oxford Üniversitesi, milyarder mezun etme konusunda zirvede olsa da Cambridge Üniversitesi servet açısından onun önüne geçiyor.

Edumentors CEO’su Tornike Asatiani, “Oxford daha fazla milyarder mezun etmiş olsa da, Cambridge Üniversitesi, sadece iki eksik milyarderle servet açısından önde ve toplamda 92.6 milyar dolarlık servetle rakibini geride bırakıyor" dedi.

Forbes'un Haziran 2024’te yayımladığı milyarderler listesine göre, ABD’de de milyarder yetiştirme konusunda öne çıkan üniversiteler bulunuyor.

Pennsylvania Üniversitesi 36 milyarderle listenin başını çekiyor. Stanford Üniversitesi ve Harvard Üniversitesi de yüksek sıralarda yer alıyor.