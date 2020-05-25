İngiltere'nin 'gevşeme adımları' açıklandı
İngiltere Başbakanı Johnson, 1 Haziran'dan itibaren ülkedeki açık hava pazarlarının, 15 Haziran’dan itibaren de bütün perakende mağazalarının faaliyetine izin verilmesinin planlandığını bildirdi.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınına ilişkin düzenlediği günlük basın toplantısında, "Bugün perakende sektörüne dükkanlarını açma izni verme niyetimizi bildirmek istiyorum ki, hazırlıklarını yapabilsinler." ifadesini kullandı.
Hükümetin 1 Haziran’dan itibaren açık hava pazarlarına, 15 Haziran’dan itibaren de bütün diğer perakende mazağalarına faaliyet izni vermeyi planladığını aktaran Johnson, perakende mağazalarının "COVID-19 güvenli" hale getirilmesine yönelik bir yönetmeliğinin yayımlanacağını duyurdu.
Johnson, gazetecilerin, karantina kurallarını ihlal ettiği ortaya çıkan Dominic Cummings'e ilişkin soruları karşısında ise danışmanının davranışını savunmayı sürdürdü.
Kaynak: AA