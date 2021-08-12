İngiltere'nin Plymouth kentinde silahlı saldırı

Keyham bölgesi sakinlerinin silah sesi duyduklarını bildirmesi ve bir milletvekilinin insanlara içeride kalmalarını tavsiye etmesinin ardından yaşanan olayda en az iki kişinin vurulduğu bildirildi.

Olay yerine üç hava ambulansı çağrıldı. Plymouth Milletvekili Johnny Mercer, çok sayıda kurbanın karıştığı düşünülen olayın 'terör bağlantılı' olmadığını söyledi.

Yerel İşçi Partisi Milletvekili Luke Pollard ise twitter'dan "Plymouth'daki Keyham'dan gerçekten endişe verici haberler geliyor. Lütfen herkes güvende kalsın, içeride kalsın ve polis tavsiyelerine uysun." mesajını paylaştı.