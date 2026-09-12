İngiltere’nin su devinde fatura 2 milyar sterline dayandı

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İngiltere’de yıllardır süren Thames Water krizi yeni bir maliyet hesabıyla daha da büyüdü. Ülkenin yaklaşık 16 milyon kişiye su sağlayan en büyük su şirketinin borçlarını çevirmek ve yeniden yapılandırmak için ödediği finansman, hukuk ve danışmanlık giderleri 18 ayda yaklaşık 2 milyar sterline ulaşacak.

Ortaya çıkan tablo, yalnızca bir şirketin borç krizini değil, yüksek faiz ortamında ağır borç taşıyan altyapı şirketlerinin ne kadar hızlı finansman çıkmazına girebileceğini de gösteriyor. İngiltere hükümeti şimdi şirketin kreditörler tarafından kurtarılması ile geçici olarak kamu kontrolüne alınması arasında karar vermek zorunda.

18 ayda 1,6 milyar sterlin finansmana gidecek

Thames Water’ın Nisan 2025 ile Eylül 2026 arasındaki dönemde yaklaşık 1,6 milyar sterlin finansman maliyetiyle karşı karşıya kalması bekleniyor. Bu rakam büyük ölçüde şirketin ağır borç yükünü çevirmek için ihtiyaç duyduğu yüksek maliyetli finansmandan kaynaklanıyor.

Buna yaklaşık 335 milyon sterlinlik olağan dışı hukuk, danışmanlık ve yeniden yapılandırma gideri de ekleniyor. Böylece yalnızca şirketi ayakta tutmak ve borç krizini yönetmek için harcanacak para 2 milyar sterline yaklaşmış durumda.

Bu tutar yeni boru hattı, su arıtma tesisi veya altyapı yatırımı için harcanan para değil. Şirket açısından en büyük tartışma da burada başlıyor çünkü milyarlarca sterlinlik kaynak doğrudan hizmet kalitesini artırmak yerine finansman ve yeniden yapılandırma maliyetlerine gidiyor.

Borç yükü 20 milyar sterline yaklaştı

Thames Water’ın mali sıkıntısının merkezinde yaklaşık 20 milyar sterline ulaşan borç yükü bulunuyor. Önceki ortakların 2024 yılında şirkete yeni sermaye koymaktan vazgeçmesiyle kontrol büyük ölçüde alacaklıların eline geçmiş durumda.

Şirket bugün aralarında büyük yatırım fonlarının da bulunduğu kreditörlerin oluşturduğu bir konsorsiyum tarafından yeniden yapılandırılmaya çalışılıyor. Bu grup şirketi özel sektör içinde tutacak yeni finansman paketi üzerinde çalışıyor.

Kreditörlerin hazırladığı son planda şirkete yaklaşık 2 milyar sterlinlik köprü finansmanı sağlanması da seçenekler arasında bulunuyor. Ancak yeni para karşılığında borçların yeniden düzenlenmesi ve düzenleyici yükümlülüklerin bir bölümünde esneklik sağlanması talep ediliyor.

Kurtarma planının faturası büyüyor

Kreditörlerin planı uygulanırsa Thames Water özel sektör kontrolünde kalmaya devam edecek. Ancak şirketin borcunu çevirebilmesi için sağlanacak yeni finansmanın maliyeti ve yeniden yapılandırma giderleri tartışmanın merkezinde yer alıyor.

Yüksek faizli finansman, şirketin gelecekte elde edeceği gelirin daha büyük bölümünün borç servisine gitmesi riskini artırıyor. Bu da altyapı yatırımları için kullanılabilecek kaynağın sınırlanabileceği endişesine yol açıyor.

Thames Water cephesi ise yeniden yapılandırma maliyetlerinin müşterilere değil yatırımcılara ve kreditörlere ait olduğunu savunuyor. Şirket, özel sektör çözümünün devam eden altyapı yatırımlarının kesintiye uğramaması açısından daha güvenli olduğunu öne sürüyor.

Kamulaştırmanın maliyeti 4 milyar sterlin olabilir

Masadaki diğer seçenek şirketin Özel İdare Rejimi adı verilen sistemle geçici olarak kamu kontrolüne alınması. Bu modelde devlet şirketin faaliyetlerinin devamını güvence altına alırken mevcut borç ve mülkiyet yapısının yeniden düzenlenmesi mümkün olabiliyor.

Thames Water’ın danışmanlarının hesaplamalarına göre böyle bir geçici kamulaştırmanın kamuya maliyeti yaklaşık 4 milyar sterline kadar çıkabilir. Ancak bu rakam tartışmalı ve kamulaştırmayı savunan çevreler gerçek maliyetin daha düşük olabileceğini ileri sürüyor.

Hükümet açısından sorun yalnızca maliyet değil. Şirket henüz teknik olarak iflas etmiş durumda olmadığı için özel idare rejiminin hangi hukuki koşullarda devreye sokulabileceği de ayrı bir tartışma yaratıyor.

Yüksek faiz altyapı şirketlerini sıkıştırıyor

Thames Water krizi, küresel ölçekte yükselen borçlanma maliyetlerinin ağır borç taşıyan şirketler üzerindeki etkisinin çarpıcı örneklerinden biri haline geldi. Uzun yıllar düşük faiz ortamında büyüyen borç yükleri, faizlerin yüksek kaldığı yeni dönemde çok daha pahalı hale geliyor.

Özellikle enerji, su, ulaşım ve altyapı gibi sürekli yatırım gerektiren sektörlerde şirketlerin hem borç servisini yapması hem de milyarlarca dolarlık yeni yatırımları finanse etmesi giderek zorlaşıyor. Thames Water’da 18 ayda yaklaşık 2 milyar sterlinin yalnızca finansman ve danışmanlık maliyetlerine gitmesi bu baskının boyutunu gösteriyor.

Türk okur açısından da hikâyenin dikkat çekici yanı burada bulunuyor. Büyük altyapı şirketlerinde yüksek borç, yükselen faiz ve yatırım ihtiyacı aynı anda bir araya geldiğinde özel sektörün finansman sorunu kısa sürede kamu bütçesini ilgilendiren bir kurtarma tartışmasına dönüşebiliyor.

Thames Water için bundan sonraki kritik eşik, kreditörlerin hazırladığı özel sektör planının kabul edilip edilmeyeceği olacak. Anlaşma sağlanamazsa İngiltere hükümetinin geçici kamu kontrolü seçeneği üzerindeki baskı daha da artabilir.