İngiltere'nin yeni Brexit Baş Müzakerecisi Liz Truss oldu

Johnson'ın ofisinden yapılan açıklamada, "Liz Truss, İngiltere'nin Avrupa Birliği ile ilişkilerine yönelik bakanlık sorumluluklarını derhal yürürlüğe girmek üzere üstlenecek ve Kuzey İrlanda Protokolü'nün uygulanmasında ortaya çıkar problemlerin çözümü için devam eden müzakerelere liderlik edecek" denildi.

AB Komisyonu Başkanı Yardımcısı Maros Sefcovic, Truss'ın İngiltere'nin baş müzakerecisi olarak seçilmesinin ardından Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Ben ve ekibim önümüzdeki önemli başlıklar üzerinde aynı yapıcı ruh içinde İngiltere ile müzakerelere devam edeceğiz" dedi.

Truss, İngiltere'nin AB'den ayrılıp ayrılmamasının oylandığı 2016 referandumunda İngiltere'nin AB içinde kaymaya devam etmesini savunan tarafta yer almıştı. Ancak şimdi Brexit'i savunan bir isim ve Muhafazakar Parti içind ismi Johnson sonrasının lideri adayları arasında geçiyor.