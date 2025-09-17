İngiltere'ye giden Trump'ın uçağı çarpışma tehlikesi atlattı! Olaya ilişkin anlar sosyal medyada gündem oldu

ABD Başkanı Donald Trump’ın Air Force One uçağı, Londra’ya doğru yola çıktığı sırada New York semalarında başka bir yolcu uçağıyla tehlikeli şekilde yakınlaştı. Spirit Airlines’a ait Fort Lauderdale–Boston seferini yapan Airbus A321 ile Air Force One’ın rotaları Long Island üzerinde kesişti.

Kontrolden sert uyarılar

Hava trafik kontrolörü, Spirit 1300 sefer sayılı uçağın pilotlarını defalarca rotalarını değiştirmeleri konusunda uyardı. Ancak pilotların geç yanıt vermesi üzerine ses tonunu yükselten kontrolör, “Spirit 1300, 20 derece sağa dönün, hemen!” ifadeleriyle sert bir ikazda bulundu.

O anların ses kayıtları sosyal medyada paylaşıldı. Kontrolörün “Dikkat edin! Elinizdeki tableti bırakın!” şeklindeki sözleri gündem oldu.

AIR FORCE ONE and Spirit Airlines flt NK1300 got too close over Long Island, New York for Air Traffic Control and get’s yelled at including getting told “GET OFF THE IPAD”! 😂



Çok yakınlaşmadılar ancak risk büyüktü

İki uçağın birbirine mil(ler)ce mesafesi bulunduğu ve güvenlik eşiğini ihlal etmedikleri belirtilse de, kontrolörün ikazları sonrası Spirit uçağının rotasını değiştirdiği bildirildi.

Trump çifti Londra’ya ulaştı

Donald Trump ve First Lady Melania Trump, yaşanan gergin dakikaların ardından güvenli şekilde Londra’ya indi. Çiftin bu akşam İngiltere Kralı ve Kraliçesi ile devlet yemeğinde bir araya gelmesi bekleniyor.