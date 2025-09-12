İnsan avı sona erdi! ABD Başkanı Trump duyurdu: Charlie Kirk’ün katili gözaltında

ABD’de Cumhuriyetçi aktivist Charlie Kirk’ün öldürülmesiyle ilgili soruşturmada flaş bir gelişme yaşandı.

Charlie Kirk’ün öldürülmesinin ardından güvenlik güçleri geniş çaplı bir insan avı başlatmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Fox News’e canlı yayında yaptığı açıklamada, cinayetle ilgili şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Trump, “Ona çok yakın biri onu ihbar etti” ifadelerini kullandı.

ABD kamuoyunda büyük yankı uyandıran olayda gözaltının ardından soruşturmanın seyrinin hızlanması bekleniyor.