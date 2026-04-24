Intel hisseleri güçlü kâr rakamı sonrası tarihi zirveye yaklaşıyor

Intel, ilk çeyrek bilançosunda piyasa beklentilerini aşan finansal veriler paylaştı. Şirketin yapay zeka ve veri merkezi alanındaki performansı yatırımcılar tarafından olumlu karşılanıyor. Intel hisseleri kapanış sonrası işlemlerde sert bir yükseliş sergiliyor.

Çip üreticisi, ilk çeyrek için hisse başı 29 sent düzeltilmiş kâr açıkladı. Wall Street analistlerinin 2 sentlik beklentisinin çok üzerinde gelen bu rakam, geçen yılın aynı dönemindeki 13 sentlik kârın da üzerine çıktı.

Intel hisseleri veri merkezi ve yapay zeka ile canlanıyor

Şirketin toplam geliri 13,6 milyar dolar olarak açıklandı. Piyasa beklentisi olan 12,4 milyar doları geride bırakan bu tutar, yıllık bazda yüzde 7'lik bir artışa işaret etti.

Şirket ikinci çeyreğe dair öngörülerini de yukarı yönlü güncelledi. Satışların tahmin aralığının orta noktasında yüzde 11 oranında büyümesi ve brüt kâr marjının iyileşmesi bekleniyor. Yatırımcıların ilgisiyle Intel hisseleri değer kazanmaya devam ediyor.

Kişisel bilgisayar pazarında toparlanma sinyalleri

Intel, faaliyet gösterdiği her iki uç pazarda da öngörülenin üzerinde performans sergiledi. Bellek kıtlığının kişisel bilgisayar satışları üzerindeki olumsuz etkisi, korkulanın aksine daha sınırlı kaldı.

Veri merkezi satışları yıllık bazda yüzde 22 oranında bir büyüme kaydetti. CEO Lip-Bu Tan, işlemcilerin yapay zeka çağının vazgeçilmez temeli haline geldiğini vurguluyor. Analistler Intel hisseleri için alım tavsiyelerini güncelliyor.

Elon Musk ve teknoloji yatırımlarıyla yeni ortaklıklar

Şirketin üretim segmenti, şu an için tek bir iç müşteriye sahip olması nedeniyle 2,4 milyar dolar zarar etti. Intel yönetimi, Elon Musk’ın şirketleriyle yapılan yeni anlaşmanın bu tabloyu değiştireceğine inanıyor.

Bu çeyrekte ayrıca 4,1 milyar dolarlık bir yeniden yapılandırma gideri kayda geçti. Bu maliyet, otonom sürüş birimi Mobileye’daki şerefiye değer düşüklüğüyle doğrudan ilişkilendirildi.

Finansal toparlanma süreci ve rekor seviye beklentisi

Bilanço açıklanmasının ardından Intel hisseleri işlemlerde yüzde 18 oranında bir artış yakaladı. 79 dolar seviyesine ulaşan fiyat, 31 Ağustos 2000 tarihindeki 74,88 dolarlık rekor kapanışı aşma potansiyeli taşıyor.

Şirket bu noktaya gelmek için uzun ve zorlu bir yol kat etti. Üretim teknolojisinde yaşanan aksaklıklar, 2021 yılında Pat Gelsinger’in liderliğinde stratejik bir değişim yaşanmasına neden olmuştu.

Nvidia ortaklığı ve kurumsal dönüşümün meyveleri

Intel, tarihinde ilk kez üretim süreçlerini dış kaynaklara devretme kararı almıştı. Intel hisseleri 2020 yılındaki zirvesinden gerileyerek bir yıl önce 17,67 dolara kadar düşmüştü.

Geçen yılın Ağustos ayında paylar 18,97 dolar seviyesinden işlem görmüştü. Ancak yeni CEO Tan, şirketin yüzde 9’luk payını ABD hükümetine satarak Trump desteğini kazandı ve gidişatı değiştirdi.

Geleceğe yönelik üretim ve kapasite hedefleri

Şirket, yapay zeka çipi lideri Nvidia ile gevşek bir ortaklık kurdu. Bu anlaşma çerçevesinde Nvidia, Intel üzerinde yüzde 4,5 oranında bir hisse sahibi oldu. Ortaklık haberleri üzerine Intel hisseleri piyasada pozitif ayrıştı.

CEO Tan, bir yıl önce şirketin hayatta kalıp kalamayacağının tartışıldığını hatırlattı. Bugün ise devasa talebi karşılamak için üretim kapasitesini ne kadar hızlı artırabileceklerine odaklandıklarını söyledi.

Geçtiğimiz ay Intel, Apollo Global Management şirketine daha önce sattığı bir fabrikanın payını geri aldı. Ayrıca Musk’ın şirketleriyle Teksas’ta devasa bir tesis kurmak üzere anlaştı.

Intel, teknolojik dönüşümünü Musk gibi güçlü ortaklarla sürdürmeyi planlıyor. Musk ile yapılan anlaşma Intel hisseleri üzerindeki beklentileri artırdı. Veriler, şirketin 2026 yılı genelinde karlılığını artırarak sektördeki rekabet gücünü pekiştireceğini gösteriyor.