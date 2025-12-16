Intel, hükümet ilişkileri için Trump ekibinden ismi seçti

ABD'li çip üreticisi Intel, hükümetle ilişkilerini güçlendirmeye yönelik dikkat çeken bir atama gerçekleştirdi. Şirket, ABD Başkanı Donald Trump'ın ekonomi ekibinde görev alan Robin Colwell'in hükümet ilişkileri başkanı olarak göreve başladığını duyurdu.

Intel'in açıklamasına göre Colwell, daha önce Başkan'a bağlı yardımcı danışmanlık görevinde bulunmuş ve Ulusal Ekonomi Konseyi Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştı. Bu pozisyon, eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde Ticaret Bakanlığı'nda görev alan Bruce Andrews'ün, kasım ayındaki ABD seçimlerinin ardından Intel'den ayrılmasıyla boşalmıştı.

Şirket ayrıca, ABD hükümetiyle yürütülen faaliyetlerden sorumlu Intel Government Technologies biriminin başkan yardımcılığına James Chew'in atandığını açıkladı. Bu görevlendirme, yılın başlarında uzun yıllar Intel bünyesinde çalışan Christopher George'un ayrılmasının ardından yapıldı. Chew'in, Intel CEO'su Lip-Bu Tan'ın geçmişte CEO'luk yaptığı Cadence Design Systems'ta da görev aldığı belirtildi.

Intel'in, ABD hükümetinin şirkette yüzde 10 hisseye sahip olduğu bir dönemde yapılan bu atamalarla kamu tarafındaki ilişkilerini daha da kurumsallaştırmayı hedeflediği düşünülüyor.