Intel'den Huawei'e satış için lisans
Intel Huawei'e tedarike devam edebilmek için ABD hükümetinden bir lisans aldığını açıkladı.
ABD'li teknoloji firması Intel, ABD'nin Çin menşeli teknoloji firması Huawei ile ABD firmaların iş yapmasını yasaklaması ardından, firmaya tedarike devam edebilmek adına ABD hükümetinden bir lisans aldı.
China Securities Journal gazetesinin Intel sözcüsüne dayandırdığı haberinde Huawei'in yeni dizüstü bilgisayarına ekipman satmak için ABD'den onay aldı.
ABD Adalet Bakanlığı daha önce yaptığı bir açıklamada, ABD'li firmaların Huawei tedarikleri üzerindeki baskısını artırmış ve yarı iletkenler de dahil olmak üzere ABD teknolojilerinin Huawei'e satışını özel bir lisans alınarak yapılasını öngörmüştü.