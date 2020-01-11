İnternet erişimine müdahale ekonomiden 8 milyar $ sildi

11 Ocak 2020

Hüsniye GÜNGÖR

Protestolara ve sivil ayaklanmalara yanıt olarak bilgi akışını kısıtlamak amacıyla devlet eliyle gerçekleştirilen kasıtlı internet kesintileri küresel ekonomiye zarar veriyor. En büyük zararın 2,3 milyar dolar ile ayaklanmaların bir türlü dinmediği Irak’ta gerçekleştirildiği belirtilirken 2020’de dünyadaki kasıtı internet kesintilerinin artması bekleniyor.

Top10VPN tarafından Dünya Bankası ve Eurostat gibi kuruluşların verilerine dayanarak gerçekleştirilen bir araştırma, internete erişim engelinin küresel ekonomiye maliyetinin 2019'da toplam 8.05 milyar dolar olduğunu ortaya koydu. 2019'da görülen toplam 18.225 saatlik internet erişim yasağı bugüne kadarki en uzun süre olarak kayda geçerken, maliyet artışının 2016'daki değerin yüzde 235 üzerinde olduğu belirtiliyor.

Orta Doğu başı çekiyor

Orta Doğu ve Kuzey Afrika, 3 milyar doları aşan maliyetlerle 2019’da internet kesintilerinden en büyük ekonomik darbeyi alan bölgeler olarak öne çıkarken Sahra-altı Afrika, yaklaşık 2,2 milyar dolarlık bir maliyetle ikinci sırada yer aldı. Toplam 9.677 saatle belgelenen en uzun saat internet kesintisinin yaşandığı Asya’nın maliyeti ise 1,7 milyar dolar oldu. Irak’ın toplam maliyetin en yüksek olduğu ülke olarak 2019’da internet kesintileri nedeniyle 2,3 milyar dolar kaybettiği bildirildi. Araştırmaya göre, Irak geçen yıl 263 saat kasıtlı bağlantı kesintisine uğradı ve neredeyse 19 milyon internet kullanıcısını etkiledi.

Kesintiler 2019’da yüzde 235 arttı

Top10VPN, 2019’da toplam 8.05 milyar dolarlık maliyete neden olan 18.225 saatlik kasıtlı internet kesintisini incelemeye aldı. Araştırma 2019'daki toplam maliyetin 2016'daki rakamın yüzde 235 üzerine çıkarak tüm zamanların en yüksek değeri olduğunu ortaya koydu. Buna göre 2019’da 122 ulusal veya bölge çapında internet kesintisi kaydedildi. Hindistan’da 90'ın üzerinde ufak kesinti gerçekleşirken dünyanın başka bölgelerinde kısmi kısıtlamalar da araştırmaya konu edildi.

İran’da da kasım ayında birkaç gün süren bir internet kesintisi yaşanmış ve hükümet, yakıt fiyatı zamlarıyla başlayan yaygın protestolar nedeniyle vatandaşların internete erişimini kısıtlamıştı. Analiz, internet engellemelerinin en sık protestolara veya sivil ayaklanmalara yanıt olarak ortaya çıktığını ve “otoriter rejimlerin bilgi akışını kısıtlamak ve iktidarları üzerindeki hakimiyeti devam ettirmek için” bu yola başvurduğunu ortaya koyuyor.

Yatırımcı güvenine zarar veriyor

Uzmanlar internet erişim yasağının ekonomide bir kaç farklı yolla kayba neden olduğunu belirtiyor. İşletmelerin faaliyetleri tedarikçilerle iletişim kurmaktan yeni ve mevcut müşterilerle bağlantıya geçmeye kadar her yönden olumsuz etkileniyor. Dijital işlemle ve sosyal medya platformları üzerinden gerçekleşen sermaye aktarımları durma noktasına geldiği için internet kesintileri kayıt dışı ekonomiyi de besliyor. Sık internet kesintileri yatırımcı güvenini de zayıflatıyor. Diğer yandan bu kesintiler uluslararası şirketlerin iş ortakları ve potansiyel müşterileriyle iletişimini engelleyerek etkilenen ülke dışındaki işletmeleri de olumsuz yönde etkileyebiliyor.

Bu ekonomik etkilere rağmen internet kesintilerinde bu yıl bir azalma olması beklenmiyor.