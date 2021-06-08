İnternette onlarca site çöktü

Dünyanın birçok yerinde çeşitli internet sitelerine erişimde sıkıntı yaşandıktan sonra sitelere kullanıcıların yeniden girebildiği belirtildi.

BBC, İngiltere'de hükümetin internet sitesine erişilemediğini duyururken kullanıcılar Reddit'e girişlerde problem yaşandığını söylemişti. Downdetector'e göre, kullanıcılar Amazon ve CNN'in internet sitesine erişmekte de zorluk yaşandığını belirtmişti.

Youtube, The Guardian, New York Times, Spotify, Twitch, Paypal ve Twitter'ın da erişimde zorluk yaşanan siteler arasında olduğu belirtildi.

Problemin neden kaynaklandığı henüz bilinmiyor.