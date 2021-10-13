iPhone da 'çip' krizine girdi

Dünyanın en büyük çip alıcısı konumunda bulunan Apple, elektronik tedarik zincirinin de kaderini belirliyor. Ancak alım gücüne rağmen Apple da tüm dünyayı etkileyen çip krizinden nasibini aldı.

Apple Inc'nin 2021 yılı için iPhone 13 üretim hedeflerini, çip krizi nedeniyle 10 milyon adet kadar azaltmasının beklendiği bildirildi.

Bloomberg'de yer alan habere göre kaynaklar, şirketin yılın son çeyreğinde 90 milyon adet yeni iPhone modelleri üretmesinin beklendiğini, ancak Broadcom Inc. ve Texas Instruments Inc.’nin yeterli parça sağlayamamasından dolayı bu toplamın daha düşük olacağını kaydettiler.

Çip üreticileri, gelecek ve sonraki yıllarda da talebin arzdan fazla olmaya devam edeceği uyarısında bulunuyor.

Apple ekran parçalarını Texas Instruments’tan sağlarken, Broadcom uzun zamandır şirketin kablosuz parçalarının tedarikçisi durumunda. Texas Instruments’ın son iPhone modelleri için zor bulunan bir çipi, OLED ekranının çalışmasını sağlıyor. Apple ayrıca diğer tedarikçilerden de parça sağlamakta zorluk çekiyor.