iPhone'lar POS cihazına dönüşecek

Apple’ın iPhone'ları POS cihazına dönüşecek bir teknoloji üzerinde çalıştığı belirtiliyor.

Konuya yakın kaynakların verdikleri bilgiye göre Apple, iPhone telefonları ekstra bir donanıma ihtiyaç duymadan küçük işletmeler için doğrudan ödeme kabul etme cihazı haline getirecek bir hizmet üzerinde çalışıyor.

Bu yeni özellik üzerinden 2020 yılından bu yana çalışıldığını belirten kaynaklar, çalışmanın 100 milyon dolar civarında bir bedel ile satın alınan Kanada merkezli startuh Mobeewave tarafından geliştirilmiş teknoloji üzerinde devam ettirildiğini vurgulandı.

Habere göre, geliştirilen teknoloji iPhone telefonlardaki NFC (yakın mesafe iletişim) özelliğini kullanacak.