Irak, ABD'li kuruluşlarla 3 mutabakat zaptı imzaladı

Irak Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, üst düzey ABD ticaret heyetinin başkent Bağdat'ı ziyareti sırasında Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani'nin huzurunda mutabakat zaptlarının imza töreni düzenlendi.

Birinci mutabakat zaptı, toplam kapasitesi 24 bin megavata kadar çıkabilen kombine çevrim gaz santralleri inşa etme projelerini kapsayan, Amerikan şirketi GE Vernova ile işbirliğine yönelik çerçeve anlaşmayı içeriyor.

Tarihin en kapsamlısı

Açıklamaya göre, mutabakat, "Irak tarihinin en kapsamlı ve yeni planı" kapsamında imzalandı ve uluslararası bankalardan dış finansman sağlama imkânı bulunuyor.

Irak resmi ajansı INA'nın haberinde, GE Vernova ile yapılan anlaşmanın ülke elektrik sektörünün tarihindeki en büyük anlaşma olduğu belirtildi.

İkinci mutabakat zaptını da Elektrik Bakanlığı, Amerikan UGT Renewables şirketiyle imzaladı ve anlaşma 3 bin megavat kapasiteli entegre güneş enerjisi projesinin yanı sıra 500 megavat-saate kadar kapasiteli batarya enerji depolama sistemleri kurulması, iletim ve dağıtım şebekelerinin modernize edilmesi ve bin kilometreye kadar uzunluğa sahip yüksek gerilimli doğru akım iletimi için yeni bir altyapı kurulmasını öngörüyor.

Anlaşmada ayrıca teknoloji transferi, eğitim, işletme ve bakımı kapsayan iki yıllık bir program da yer alıyor. Projenin finansmanı ABD İhracat-İthalat Bankası, İngiltere İhracat Ajansı ve düzenleyici banka olarak görev yapacak olan JP Morgan tarafından sağlanacak.

Üçüncü mutabakat zaptı ise Irak Ticaret Odaları Federasyonu ile Amerikan Ticaret Odası arasında imzalandı ve anlaşmayla iki ülke arasındaki ikili ekonomik iş birliğinin artırılması amaçlanıyor.

Mutabakat zaptı, kurumlar, şirketler ve işadamları arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi, teknoloji, bilim ve inovasyon alanlarında iş birliğinin desteklenmesi ve küçük ve orta ölçekli işletmeler arasındaki ortaklık fırsatlarının genişletilmesine odaklanan dokuz maddeden oluşuyor.

Irak hükümetinin açıklamasında, söz konusu anlaşmaların mali değerine ilişkin herhangi bir rakam verilmedi.