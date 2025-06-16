Irak Başbakanı Sudani: İran'a tam destek veriyoruz

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, başkent Bağdat'ta Asya ve Amerika kıtalarındaki ülkelerin büyükelçileri ile birlikte Avustralya ve Türkiye'nin Irak büyükelçileriyle bir toplantı gerçekleştirdi.

Başbakanlık Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada, görüşmede İsrail'in bölgedeki saldırılarına dair değerlendirmelerde bulunan Sudani, Tel Aviv yönetiminin çatışmaları yayma çabalarının Orta Doğu'nun haritasını yeniden şekillendirme hedefi taşıdığını ifade etti. Bu yaklaşımın bölgesel güvenliği ciddi şekilde tehdit ettiğini dile getirdi.

Sudani, "İşgalci Siyonist hükümet uluslararası ve insani hukuk kurallarını tanımıyor ve 7 Ekim'den bu yana katliamlar ve suçlar işliyor" diyerek, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası toplumun barış ve güvenliği sağlama konusunda görevini yerine getiremediğini vurguladı.

BM'ye resmi şikayet

Irak'ın egemenliğini hedef alan her türlü ihlale karşı net bir duruş sergilediklerini belirten Sudani, bu çerçevede Birleşmiş Milletler'e resmi şikayette bulunduklarını açıkladı. İsrail'in uluslararası hukuka aykırı saldırılarının bölgeyi daha da istikrarsızlaştırabileceği uyarısında bulundu.

"İran'a tam destek veriyoruz"

Irak Başbakanı ayrıca, saldırıların sona ermesi için çok sayıda ülke lideri ve dışişleri bakanıyla yoğun diplomatik görüşmeler yürüttüklerini, ABD ve uluslararası toplumu bu süreçte sorumluluk almaya çağırdıklarını söyledi.

İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını "Bölge güvenliğine doğrudan tehdit" olarak nitelendiren Sudani, bu bağlamda İran'a tam destek verdiklerini ve İran'ın bölgesel ve egemen bir devlet olarak uluslararası toplumun bir parçası olduğunun altını çizdi.