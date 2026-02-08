Irak Başbakanı Sudani milletvekilliğinden çekildi

Irak’ta yapılan genel seçimlerin galibi olan Başbakan Muhammed Şiya Sudani, milletvekilliğinden çekildi. Bugün aldığı kararla milletvekilliğinden feragat eden Sudani’nin yerine gelecek ismin yarın yapılacak parlamento oturumunda yemin ederek göreve başlaması bekleniyor.

Irak’ta Kasım 2025’te gerçekleştirilen seçimlerde Sudani 92 binden fazla oy alırken, başkanlık ettiği İmar ve Kalkınma Koalisyonu ise toplamda 400 binin üzerinde oy ile parlamentoda 46 sandalye kazanmıştı. Irak'ta yapılan genel seçimleri kazanan Şii parti liderlerinden oluşan Koordinasyon Çerçevesi ise, meclisin en büyük grubu olarak eski Başbakan Nuri el-Maliki'yi başbakan adayı olarak duyurmuştu.