Irak Başbakanı Sudani: Türkiye'ye petrol ihracatında ilerleme kaydedilemedi

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, IKBY petrollerinin Türkiye'ye ihracatına ilişkin gazetecilere açıklamada bulundu.

Irak Başbakanı Sudani, IKBY bölgesinden Türkiye'ye petrol ihracatının yeniden başlatılması konusunda petrol şirketleriyle yapılan görüşmelerde ilerleme kaydedilmediğini söyledi.

Irak Meclis Başkanı İkinci Yardımcısı Şahvan Abullah, Başbakan Sudani arasında gerçekleşen toplantıda Irak petrollerinin Türkiye üzerinden sevkiyatı meselesinin de gündeme geldiğini kaydetmişti.

Abullah, Sudani'nin “Konuyla ilgili mantıklı davranmamız gerekiyorsa, Türkiye’ye karşı daha esnek davranmalıyız. IKBY petrollerinin Türkiye’ye sevkiyatı 25 Mart’tan beri durdurulmuş durumda. Petrol sevkiyatının durdurulması sonucu kaybettiğimiz para, Türkiye’den ödemesini istediğimiz tazminatın iki katını oluşturuyor. Dolayısıyla bu konuda esnek davranıp, Türkiye ile bir şekilde uzlaşıya varmalıyız.” sözlerini aktarmıştı.