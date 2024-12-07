Irak basını: 1000 Suriye askeri Irak'a sığındı

Suriye'de İdlib merkezli muhalifler 27 Kasım'da başlattıkları büyük çaplı harekat kapsamında bugüne kadar Halep ve Hama'yı ele geçirirken, başkent Şam'ın önündeki tek engel Humus'u almak için çatışmalar sürüyor. Yine Şam'ın güneyinde de muhalifler ele geçirdikleri bölgeden başkente doğru yola çıktı.

Sosyal medyada dolaşan görüntülerde Suriye askerlerinin farklı cephelerden çekildiği görülüyor.

Irak haber ajansı INA'ya konuşan adının açıklanmasını istemeyen üst düzey bir kaynak, Suriye rejimine bağlı 1000'e yakın askerin Irak'a el-Kaim Sınır Kapısı üzerinden giriş yaptığını söyledi.

Suriye rejimi askerlerinin Irak'a girmeleri sırasında çekildiği iddia edilen bazı görüntüler sosyal medyada yayınlandı.

Irak resmi makamlarından konuya ilişkin henüz hiçbir açıklama yapılmadı.