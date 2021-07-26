Irak COVID-19'da rekor kırdı: Türkiye'den oksijen ithal etmeye başladı
Irak'ta 18 ay sonra bir günde 12 bin 180 COVID-19 vakasıyla, günlük en yüksek vaka sayısına ulaşıldığı belirtildi.
Irak Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 60 kişinin COVID-19 nedeniyle hayatını kaydettiği, 12 bin 180 yeni vaka tespit edildiği aktardı. Açıklanan rakamların salgının yayılmaya başladığı Mart 2020'den bu yana tespit edilen günlük en yüksek vaka sayısı olduğu belirtildi.
Sağlık Bakanlığı ayrıca hastanelerdeki oksijen eksikliğinin giderilmesi için Türkiye'den oksijen ithal etmeye başladıklarını duyurdu.
Irak'ta COVID-19 nedeniyle bugüne kadar 18 bin 287 kişi hayatını kaybetti.