Irak Hava Yolları’nda uçuşlar yeniden başlıyor

İran ve ABD-İsrail arasındaki çatışmalarda iki haftalık ateşkes kararının alınmasının ardından bölgedeki sivil havacılık üzerindeki olumsuz etkiler giderek azalıyor. Irak Hava Yolları Genel Müdürü Manaf Abdülmunim, Irak’taki iç ve dış hat uçuşlarının kısa sürede yeniden başlayacağını bildirdi. Abdülmunim, uçuşların yeniden başlatılmasının hava trafiğini kademeli şekilde normale döndürme planının bir parçası olduğu belirterek, iç ve dış hatlardaki seferlerin 10 Nisan itibarıyla yeniden başlayacağını söyledi.

Açıklamaya göre planın ilk aşamasında başkent Bağdat’tan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin başkenti Erbil, Süleymaniye ve Basra’ya iç hat uçuşları düzenlenecek. Bununla birlikte uluslararası hatlarda da İstanbul, Kahire ve Amman’a seferlerin yeniden başlatılması planlanıyor.

Genel Müdür Abdülmunim, uçuşların yeniden başlamasının "Irak Hava Yolları’nın faaliyetlerini kademeli ve güvenli şekilde yeniden canlandırmayı amaçlayan operasyonel bir plan" kapsamında gerçekleştirildiğini ifade etti. Şirketin yolculara en yüksek güvenlik ve hizmet standartlarında hizmet sunmaya devam edeceğini vurgulayan yetkili, uçuş ağının da şartların değerlendirilmesine bağlı olarak aşamalı şekilde genişletileceğini belirtti.

Abdülmumin açıklamasında ayrıca, yolculara Irak içi ve yurt dışındaki resmi Irak Hava Yolları ofisleri üzerinden ya da elektronik rezervasyon sistemi aracılığıyla bilet işlemlerini yapabileceklerini söyledi.

Irak Sivil Havacılık Otoritesi bu sabah yaptığı açıklamada, ülkedeki hava sahası ve tüm havalimanlarının bugünden itibaren yeniden uçuşlara açıldığını duyurmuştu. Irak yönetimi, 28 Şubat’ta ABD ve İsrail’in İran’a karşı başlattıkları saldırıların ardından hava sahasını kapatma kararı almıştı.