Irak: Hiçbir ittifakın ya da eksenin bir parçası olmayacağız

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Irak Hükümet Sözcüsü Haydar el-Abbudi, başkent Bağdat'ta düzenlediği basın toplantısında, hükümetin dış politika, ekonomi, güvenlik ve iç siyasete dair pozisyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Irak'ın tutumunun "net olduğunu" ifade edenAbbudi, "Hiçbir eksen veya ittifakın parçası olmayacağız ancak her türlü siyasi veya ekonomik işbirliğini destekleyeceğiz." dedi.

Hükümetin, ABD ve Suudi Arabistan tarafından Haşdi Şabi karargahlarına yönelik düzenlenen saldırılara dair önceden bilgisi olmadığını belirten Abbudi, Başbakan Ali ez-Zeydi'nin Dışişleri Bakanlığına, söz konusu bombardımanlara ilişkin Birleşmiş Milletlere (BM) bir muhtıra sunması talimatı verdiğini aktardı.

Silahların devlet kontrolüne alınması

Silahların yalnızca devlet tekelinde bulundurulmasına yönelik çalışmalara değinen Abbudi, bu konudaki engellerin ortadan kaldırılması için diyalogların sürdüğünü belirterek, "Hükümetimiz, eylül ayının sonunda belirlenmiş bir takvime uygun olarak devletin güç tekelini elinde bulundurması konusunda ilerlemektedir." ifadelerini kullandı.

Abbudi, "Silahlı Kuvvetler Başkomutanı" da olan Başbakan Zeydi'nin ilgili birimlere hava savunma sistemlerini güvence altına almaları yönünde talimat verdiğini kaydetti. Iraklı Sözcü ayrıca, 30 Eylül'e kadar Uluslararası Koalisyon güçlerince boşaltılacak mevkilerin teslim alınması için düzenli bir güvenlik ve askeri koordinasyon yürütüldüğünü aktardı.

Irak İçişleri Bakanlığı daha önce ülkede silahların devlet denetimine alınması planı kapsamında 6 milyon silahın kayıt altına alındığı bir "veri bankası" oluşturulduğunu ve Haşdi Şabi güçleriyle bağlantılı olduğu iddia edilen 71 sahte merkezin kapatıldığını açıklamıştı.

Irak hükümeti, iç istikrarın güçlendirilmesi ve bölgesel gerilimlerin etkilerinin sınırlandırılması amacıyla silahların yalnızca devletin kontrolünde bulunmasını sağlamayı hedefliyor.

Irak'ta hükümetin silahların devlet denetimine alınmasına yönelik planı kapsamında 7 Ağustos'ta ülke genelinde silah kayıt ve ruhsat işlemlerinin yürütüleceği bürolar açılmıştı.

Ekonomi ve memur maaşları

Basın toplantısında ekonomik gelişmelere de değinen Abbudi, memur maaşlarının güvence altında olduğunu belirterek, maaşların "her 40 günde bir ödendiğine" dair iddiaları kesin bir dille yalanladı.

Mevcut ekonomik krize rağmen hükümetin şu ana kadar dış borçlanmaya başvurmadığını dile getiren Abbudi, Maliye Bakanlığı ile Merkez Bankasının krizin etkilerini hafifletmek amacıyla eş güdümlü bir çalışma yürüttüğünü ifade etti. Abbudi öte yandan, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik savaşı nedeniyle Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasının, Irak'ın petrol ihracatına verdiği ciddi zararları hatırlattı.

Türkiye ve Suudi Arabistan ile diplomatik temaslar

Dış ilişkiler ve bölgesel işbirlikleri konusunda değerlendirmelerde bulunan Sözcü Abbudi, devlet bütçesini desteklemek amacıyla Türkiye ile stratejik hatlar ve yeni projeler inşa etmeye yönelik ortak adımlar atıldığını belirtti.

Bu kapsamda, Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi'nin 28 Temmuz'da Türkiye'ye gerçekleştirdiği resmi ziyarette iki ülke arasında bir dizi ekonomik ve stratejik anlaşmaya imza atıldığını anımsatan Abbudi, bölgesel temaslar bağlamında Başbakan'ın Suudi Arabistan'dan yeni bir resmi davet aldığını ancak ziyaret tarihinin henüz netleşmediğini kaydetti.

Yolsuzlukla mücadele için Interpol devrede

Yolsuzlukla mücadele dosyasına da değinen Abbudi, hükümetin bu konudaki operasyonlarının hız kesmeden devam ettiğini ve asıl hedefin "rantçılar" olduğunu vurguladı.

Bu süreçte yargı ve hükümetin ortak hareket ettiğini belirten Abbudi, yolsuzluk suçlamasıyla aranan şahısların iadesini sağlamak üzere Interpol'e ve ilgili yabancı ülkelere resmi adli taleplerin gönderilmeye başlandığını duyurdu.

İç siyasette "beklentileri karşılamayan" uzlaşı arayışı

Son olarak iç siyasetteki gelişmeleri değerlendiren Abbudi, siyasi güçler arasındaki uzlaşı arayışlarının sürdüğünü ancak mevcut göstergelerin "beklentileri karşılamadığını" ifade etti.

Kabinede 9 bakanlık koltuğunun boş olmasına rağmen hükümetin görevlerini eksiksiz yerine getirmeye devam ettiğinin altını çizen Abbudi, Başbakan'ın talimatıyla bakan vekillerinin Bakanlar Kurulu toplantılarına katıldığını sözlerine ekledi.