Irak, IKBY ile mali ilişkileri durdurdu
Irak meclisi, merkezi hükümetin IKBY ile tüm mali işlemleri durdurması kararı aldı.
Irak meclisi, Maliye Komitesi tarafından hazırlanan "merkezi hükümetin IKBY ile tüm mali işlemleri durdurması" yönündeki kanun tasarısını oy çokluğuyla kabul etti.
Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) dışında Bağdat'a gelen diğer Kürt partili milletvekilleri meclis oturumuna katılmadı.
Irak meclisi bugün ayrıca, IKBY'nin bağımsızlık referandumunda oy kullanan milletvekilleri hakkında işlem yapılması için isimlerinin belirlenip Federal Mahkeme'ye gönderilmesine karar vermişti.
Kaynak: AA