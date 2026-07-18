Irak ile Suriye'den petrol hattı hamlesi: 23 yıllık proje yeniden canlanıyor

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Irak ile Suriye, iki ülke arasındaki ham petrol boru hattının yeniden inşa edilerek yeniden devreye alınmasını amaçlayan mutabakat zaptını ABD'nin başkenti Washington'da imzaladı.

Anlaşma, ABD-Irak İş Konseyi toplantısı kapsamında Irak adına Basra Petrol Şirketi Başkanı Bassem Abdul Karim Nasr ile Suriye adına Suriye Petrol Şirketi Üst Yöneticisi (CEO) Youssef Qablawi tarafından imza altına alındı.

Washington'daki imza törenine ABD Enerji Bakanı Chris Wright da katıldı.

Projeye ABD desteği

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Irak ile Suriye arasındaki ham petrol boru hattının yeniden hizmete alınmasını hedefleyen projenin bölge açısından stratejik önem taşıdığı vurgulandı.

Açıklamada, mutabakat zaptının memnuniyetle karşılandığı belirtilirken, projenin teknik ve finansman süreçlerinin ABD öncülüğünde oluşturulan uluslararası bir konsorsiyum tarafından yürütüleceği ifade edildi.

Hürmüz Boğazı vurgusu

Törende konuşan ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye ile Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack, petrol boru hattına ilişkin anlaşmaların, Hürmüz Boğazı'nı enerji arzı açısından "ikincil konuma düşürecek" bir sürecin önünü açacağını söyledi.

2003'ten bu yana atıl durumdaydı

Irak'ın kuzeyindeki Kerkük bölgesinden başlayarak Suriye'nin Akdeniz kıyısındaki Banyas Limanı'na uzanan boru hattı, 2003 yılında ABD'nin Irak'ı işgali sırasında zarar görmesinin ardından hizmet dışı kalmıştı. Yeni mutabakatla birlikte hattın yeniden inşa edilerek faaliyete geçirilmesi hedefleniyor.