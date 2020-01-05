Irak Meclisi, ABD güçlerinin ülkeden çıkarılmasına karar verdi
Irak Meclisi'nde yapılan oylamada ABD ve diğer yabancı güçlerin ülkeden çıkarılmasına karar verildi.
Irak Meclisi, oy çokluğuyla ABD güçlerinin ülkeden çıkarılması kararı aldı.
Meclis'te yapılan olağanüstü oturumda, oy çokluğuyla ABD ve diğer yabancı güçlerin ülkeden çıkarılmasına karar verildi.
Meclisten yapılan açıklamada, kararın uygulanması yükümlüğünün hükümette olduğu belirtildi.
Oylamanın ardından Şii vekiller mecliste, “ABD’ye hayır”, “Mühendis’e evet, “Süleymani’ye evet” ve “Ey işgalci çık dışarı” sloganları attı.
Irak'ta şu anda çoğu danışmanlık görevi yapan 5000 civarında ABD askeri bulunuyor.