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Irak Merkez Bankası’ndan yeni dolar kararı! Satış kuru değişti

Irak Merkez Bankası, doların halka satış fiyatını 1132 dinardan 1520 dinara yükseltti. Yeni döviz kuru bugünden itibaren yürürlüğe girdi.

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Irak Merkez Bankası’ndan yeni dolar kararı! Satış kuru değişti

Irak Merkez Bankası, dolar için yeni bir döviz kuru belirleyerek doların halka satış fiyatını 1520 Irak dinarına yükseltti.

Irak resmi haber ajansı INA'da, Merkez Bankası'nın dolarla ilgili yeni kararına yer verildi.

Irak Merkez Bankası'nın kararında, doların halka satış fiyatı 1520 Irak dinarı olarak belirlendi.

Karar, bugünden itibaren yürürlüğe girecek.

Merkez Bankası daha önceki döviz kurunu 1132 dinar olarak belirlemişti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
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