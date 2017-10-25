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Irak Ordusu DEAŞ'a operasyon başlattı

Irak Ordusu'nun, Suriye sınırında bulunan DEAŞ'ı bölgeden tamamen temizlemek için operasyon başlattığı ifade edildi.

Irak Ordusu DEAŞ'a operasyon başlattı
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Irak Ordusu Suriye sınırında bulunan DEAŞ'a yönelik operasyon başlattı.

Reuters'ın haberine göre; saldırı DEAŞ'ı bölgeden tamamen temizlemeyi hedefliyor.

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