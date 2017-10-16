Irak ordusu Kerkük havaalanını geri aldı

16 Ekim 2017

IKBY'deki bağımsızlık referandumunun ardından bu sabah Kerkük'e operasyon başlatan Irak ordusu, Kerkük havaalanının geri alındığını açıkladı.

Irak ordusunun, Kerkük'teki Keyvan Askeri Üssü'nde (K-1), kentin kuzeyindeki doğalgaz yatakları, Kuzey Petrol Şirketi'nin yönetim binası, polis karakolu ve Kerkük Elektrik Dairesi'nde de kontrolü sağladığı bildirilmişti.

"Petrol üretimi olağan şekilde devam ediyor"

Irak Petrol Bakanlığı'ndan bir yetkili Kerkük'teki petrol ve doğalgaz üretiminin askeri operasyona rağmen olağan şekilde devam ettiğini belirtti. Yetkili, "Bazı Kürt liderlerle Kerkük'teki petrol ve doğalgaz tesislerinin çatışmaların dışında bırakılması konusunda anlaşmaya vardık." dedi.

Erbil'den takviye güç gönderildi

Öte yandan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Peşmerge Bakanlığı Sözcüsü Helgurd Hikmet, Kerkük'teki bazı Peşmergelerin geri çekilmesi üzerine Erbil'den takviye güç gönderildiğini belirtti. Hikmet ayrıca, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçleri ve Peşmerge komutanları arasında Kerkük'teki son gelişmeleri ele almak için toplantı yapılacağını da söyledi.

Kaynak: AA