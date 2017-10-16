"Irak ordusu Kerkük kent merkezine girmedi"
Türkmen milletvekili Casım Muhammed Cafer, Irak ordusunun devam eden operasyonuna ilişkin, "Ordu ve polis güçleri, Kerkük kent merkezine girmedi. Dün ve bugün yaşananlar, Kerkük-Bağdat yolu üzerinde, petrol ve doğal gaz şirketleriyle askeri üs gibi stratejik yerlerde kontrolün sağlanmasıdır" dedi.
Türkmen milletvekili Casım Muhammed Cafer, Irak ordusunun Kerkük'te devam eden operasyonuna ilişkin açıklama yaptı.
Cafer, "Ordu ve polis güçleri, Kerkük kent merkezine girmedi. Dün ve bugün yaşananlar, Kerkük-Bağdat yolu üzerinde, petrol ve doğal gaz şirketleriyle askeri üs gibi stratejik yerlerde kontrolün sağlanmasıdır." diye konuştu.
Kerkük'ün Vali Yardımcısı Rakan Cuburi tarafından yönetildiğini de söyleyen Cafer, Başbakan Haydar el-İbadi'ye "Kerkük'e yeni bir vali seçip meclise göndermesi" çağrısında bulundu.
Vali Yardımcısı Cuburi'nin Kerküklü Sünni Arap asıllı olduğu biliniyor. Irak meclisi, 14 Eylül Perşembe günü Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) üyesi olan Kerkük Valisi Necmeddin Kerim'i oy çokluğuyla görevinden azletmişti.
Kaynak: AA